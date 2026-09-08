Građevinari i stolari nadaju se čudu protiv Dinama: 'Pripremit ćemo im i posebnu večeru...'

U Ivankovu, mjestu pored Vinkovaca, u kojem živi 6500 žitelja, sprema se fešta za pamćenje. NK Bedem, koji se natječe u Međužupanijskoj ligi Osijek - Vinkovci, petom rangu hrvatskog nogometa, u srijedu će od 16.30 sati ugostiti zagrebački Dinamo (MAXSport 1) u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa. Pripreme za ponajveću utakmicu u povijesti kluba traju već desetak dana, a hrvatskom prvaku ovo nije prvo gostovanje u Ivankovu. Prije 32 godine, tada pod imenom Croatia, slavio je 8-3, također u šesnaestini finala.

- Tribine su gotove, napravili smo i sektore za Bad Blue Boyse, kako nam je policija naložila. Sve je spremno za veliku feštu, osigurali smo zaštitare, redare, bit će i interventna policija. Očekuje se oko 2000 gledatelja, cijeli kraj živi za ovo. Neki poslodavci su čak i skratili radno vrijeme svojim zaposlenicima kako bi svi mogli doći na utakmicu i svjedočiti ovom prekrasnom događaju - kazao nam je predsjednik kluba Mirko Stričević, koji je posljednjih dana vrlo vjerojatno najtraženija osoba u Ivankovu i okolici. Većinu vremena provodi na stadionu kako bi se pobrinuo da sve bude na najvišoj razini.

Foto: privatna arhiva

Pivo će teći u potocima, kao što je uvijek slučaj kad su ovakve utakmice u pitanju. Navijači neće ostati niti gladni, organizatori su pripremili ćevape i kobasice za prazne želudce, a poseban tretman dobit će i dinamovci...

- Vodit ćemo ih na večeru poslije utakmice, ali nećemo otkriti što smo im pripremili, ha, ha, to je tajna. Neće se puno zadržavati, doći će sat i pol prije utakmice, ali nakon nje ćemo se malo podružiti.

Slavonija je, kad je u pitanju navijačko oprijedijeljenje, većinom podijeljena. Hajduk i Dinamo imaju gotovo jednak broj svojih pristaša, no u Ivankovu većina mjesta živi za "modre".

- Dinamo tu ima veliku bazu svojih navijača. Ova utakmica nam znači puno, ovo je rezultat napornog rada uprave i nagrada za sve. Tijekom povijesti kluba ugostili smo od velikana samo Croatiju 1994. i Rijeku 2019. Bit će to nogometni praznik. Svima u Ivankovu je čast i zadovoljstvo ugostiti Dinamo. Ja sam prije tri godine došao na čelo kluba i konačno smo iz trećeg pokušaja uspjeli proći pretkolo i izboriti šesnaestinu finala Kupa. Ova utakmica nam je velika nagrada - priča Stričević.

Foto: privatna arhiva

Fešta će biti za pamćenje, kako i priliči prigodi, ali organizacija ovakvog događaja iziskuje i ogromne troškove.

- Troškovi su ogromni, kao i angažman svih nas. Mi svi ovdje volontiramo, neki su radili i do 2 u noći kako bismo sve stigli. Ljudi su uzimali slobodne dane i godišnje odmore. Već desetak dana radimo na svemu, a čeka nas dosta posla i nakon utakmice, trebat će sve vratiti u prvobitno stanje. Htio bih zahvaliti Općini Ivankovo i načelniku Marku Miličeviću, koji su na sebe preuzeli ogroman financijski i organizacijski dio.

Igrači hrvatskog petoligaša ne mogu dočekati početak utakmice.

- Izgubili smo sad u prvenstvu i trener Andrej Kerić je bio ljutit jer igrači su totalno bili izvan utakmice, svi samo razmišljaju o Dinamu, a on jedva čeka da prođe ova utakmica pa da se sve može vratiti u normalu. Igrači su nas stalno ispitivali za ulaznice i mjesta na tribinama, teško ih je motivirati za bilo što drugo.

Foto: privatna arhiva

Za NK Bedem nastupaju igrači iz Ivankova, Jarmine, Vinkovaca i obližnjih mjesta, a većina njih uz nogomet i radi.

- Neki se bave stolarijom, građevinom, imamo i vozača, ugostitelja, skladištara. Nažalost, nisu svi uspjeli dobiti slobodno, neki će odraditi kraću smjenu pa će s posla na utakmicu.

Dugo Selo i Naftaš iz Ivanića su niželigaši koji su priredili čudo i izbacili Dinamo iz Kupa, a sanjaju li i u Ivankovu senzaciju nad senzacijama?

- Teško je tu govoriti o rezultatu, ali čuda se događaju i nećemo se predati. Idemo odigrati mušku utakmicu pa neka bolji pobijedi. Kvalitetniji su od nas i s B sastavom, ali idemo se izboriti za što bolji rezultat.

A hoće li igračima na račun sjesti bonusi ako izbace Dinamo, priupitali smo predsjednika.

- A ne smijem o tome u javnosti, to je poslovna tajna, ha, ha.