Granada remizirala s Barcom i četvrti put i nizu nije izgubila

Premda se nalazi u zoni ispadanja, Granada se još jednom pokazala kao tvrd orah za španjolskog nogometnog velikana Barcelonu.

U posljednjem susretu devetog kola Primere Granada je priredila iznenađenje odigravši na svom Nuevo Los Carmeness stadionu 2-2 protiv Barcelone. Granada tako i četvrti susret u nizu nije izgubila od Barce.

Domaćin je čak vodio 2-0, ali na kraju ipak nije izdržao i Barca je uspjela izjednačiti.

Bryanu Zaragozi trebalo je svega 17 sekundi za vodeći pogodak na utakmici. Bio je to najbrži gol koji je katalonski velikan primio u 21. stoljeću. Do sada je najbrži bio Karim Benzema koji je 2011. u velikim derbiju zabio za Real nakon 21 sekunde utakmice.

Novi šok za goste uslijedio je u 29. minuti kada je Zaragoza postigla i drugi gol za Grandu koja je ogled protiv Barce dočekala na 19. mjestu ljestvice. U posljednjim trenucima prvog dijela goste je u život vratio Lamine Yamal, a izjednačio je Sergi Roberto u 86. minuti.

Do kraja susreta bila su još dva velika uzbuđenja na obje strane terena. Zaragoza je u 88. minuti bio korak do trećeg gola, no nije imao sreće, pogodio je stativu. Sreće nije imao niti Joao Felix koji je u drugoj minuti nadoknade zabio za goste, no VAR je poništio gol zbog zaleđa.