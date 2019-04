Grbić: Oreščanin je htio da ne odem, Hajduk je moj klub, ali...

Zanimljiv odgovor ponudio je trener Hajduka Siniša Oreščanin na pitanje koga bi iz Lokomotive uzeo u svoju momčad. Novinari su kao sugestiju ponudili Grbića, Ivanušeca, Radonjića..., a trener bijelih je bez krzmanja odgovorio:

- O Ivi Grbiću nećemo, jer on je naša tiha patnja, nismo neke stvari odradili kao što smo trebali.

Iako Oreščanin ništa nije kriv, štoviše, kroz B momčad forsirao je Grbića koji zbog nesuglasica s vodstvom kluba nije želio produžiti ugovor, lijepim riječima govorio je o svom bivšem igraču.

- Lijepo od trenera Oreščanina da je tako nešto rekao. Dok sam bio kod njega u B momčadi, i on i njegov stožer i trener vratara Roguljić bili su zadovoljni suradnjom, željeli su da ostanem, ali nije bilo do njih, oni nisu mogli utjecati na ono što se događalo između mene i kluba. Kod njih sam branio, bili su iznimno korektni prema meni i pomogli su mi, i zbog toga ću im biti zahvalan do kraja karijere - kazao nam je Grbić, koji nije želio otvarati stare rane.

Činjenica je da je Grbić trebao biti prirodni nasljednik Lovre Kalinića, no prednost je dobio iskusniji Stipica. Grbić je kao nominalno drugi golman branio za B momčad, dok je treći u konkurenciji Karlo Letica grijao klupu prve momčadi. No kad je Stipica ispao iz konkurencije, Letica je iskoristio priliku, a klub nije učinio ništa da uvjeri Grbića kako se na njega računa. Niti mu je ponuđen adekvatan ugovor, niti garancija da će braniti..., a na koncu je Hajduk ostao bez obojice vrhunskih mladih golmana reprezentativnog kalibra.

- Ta priča je sada iza mene, zatvorio sam je i koncentriran sam samo na budućnost. Da nije trener Oreščanin spomenuo ono što se događalo, ja to ne bih ni komentirao - kaže Grbić i dodaje:

- Hajduk je moj klub i u svakoj drugoj utakmici im želim sve najbolje, ali ne i u nedjelju. Emocije guram u stranu, uopće ne razmišljam o Hajduku nego samo o Lokomotivi i kako da pomognem momčadi u ostvarivanju što boljeg rezultata.

U nedjelju je vrlo važan ogled i za Hajduk i za Lokomotivu koji su poravnati na prvenstvenoj ljestvici, obje momčadi žele u Europu, no pitanje je hoće li za obje biti mjesta.

- Vjerujem da će biti dobra utakmica, otvorena i borbena jer i jedni i drugi tražimo pobjedu. No čak i u slučaju nekog nepovoljnog ishoda još je sedam kola do kraja, i dovoljno vremena da se nadoknadi propušteno. Zbog toga vjerujem da će utrka za Europu biti neizvjesna do samoga kraja.

Grbićeve sjajne obrane nisu prošle nezapaženo, sve se glasnije mogu čuti razmišljanja kako mu je mjesto u konkurenciji trojice vratara A reprezentacije.

- Drago mi je što se tako nešto priča, ali ovo mi je prva prava sezona u 1. HNL, dobro branim za Lokomotivu i U-21 reprezentaciju, ali nisam neskroman. Moram još puno napredovati i raditi. Sve mi je otvoreno, imam i prostor i vrijeme, i samo trebam uživati i braniti najbolje što znam. Prije A reprezentacije čeka me i U-21 EP u Italiji u lipnju, vjerujem da i tamo možemo ostvariti dobar rezultat, baš kao i A reprezentacija u Rusiji – zaključio je Grbić.