Grčke tragedije nema, ali uz ovakav napad imat ćemo veliki problem s prgavim Talijanima

Konstantinos Genidounias, kapetan Grčke, na trenutak je zamislio da je u svijetu slobodne borbe. Dobro za nas, ali podosta bolno za Marka Žuvela, kojeg je u plivanju nogom nokautirao ravno u lice. Sudac je na VAR-u nekoliko puta provjeravao ono što su vidjeli i gledatelji iz gornjeg sektora Beograd Arene, ali kad je konačno Genidouniasu pokazao isključenje bez prava zamjene, Hrvatska je zadnje tri minute i nešto sekundi igrala s igračem više. Loren Fatović odmah je realizirao peterac, još jednu kaznu tog "brutalityja", za 9-10.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+