Preminula mlada zagrebačka atletičarka. Prije samo nekoliko dana natjecala se u Sloveniji...

Vrlo tužnu vijest u četvrtak je podijelio Hrvatski akademski atletski klub Mladost. Naime, u 19. godini života iznenada je preminula mlada hrvatska atletičarka Iva Jović. Ova mlada sportašica prije samo pet dana nastupala je na atletskom mitingu u dvorani Poljane u Mariboru, a kako otkriva njezin klub, preminula je u utorak.

"Na posljednjem natjecanju, Iva se hrabro borila na terenu i skočila osobni rekord u dalju. Taj uspjeh izmamio je na njenom licu osmijeh veći nego ikad kojim je obasjala sve oko sebe. Upravo je osmijeh bio njen potpis i dar kojim nas je uvijek častila – i koji je uvijek bio urezan u sve nas koji smo s Ivom bili bliski," napisali su iz HAAK Mladosti na društvenoj mreži.

Foto: Instagram

U veljači je trebala proslaviti 19. rođendan, a njezin život završio je prerano.

"U posljednoj bitci, ali onoj životnoj, borila se hrabrije i jače no ikada. Borila se hrabro do samog kraja, i sigurni smo, s osmjehom. Iva sada nastavlja trčati nebeskim ravnicama i obarati rekorde s osmijehom. Sada znamo da je ona naša najveća podrška gore s visina. A mi ćemo se njoj u spomen, za njeno dostojanstvo i čast, hrabro boriti na terenu koji smo s njom dijelili i hrabro boriti u bitkama većima od sportskih koje nam priprema život," riječi su kojima je Mladost zaključila oproštajnu objavu od Ive.

Posljednji ispraćaj Ive bit će u utorak, 20. siječnja, u krematoriju u Mirogorju, dodaje njezin klub.