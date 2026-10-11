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NOVA ASISTENCIJA

Grčki mediji su i dalje ludi za Majerom: 'Kakav je to maestro'

Piše Jakov Drobnjak,
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Grčki mediji su i dalje ludi za Majerom: 'Kakav je to maestro'
Susret Gibraltara i Hrvatske za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Gualter Fatia/PIXSELL
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Majer briljira u Grčkoj! Nova asistencija za AEK, sedma ove sezone, a mediji ga već zovu maestrom

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Lovro Majer nije dobio ni minute u četiri utakmice hrvatske reprezentacije tijekom posljednjeg ciklusa, ali u Grčkoj nastavlja igrati u velikoj formi. Hrvatski veznjak upisao je novu asistenciju u uvjerljivoj pobjedi AEK-a protiv OFI Crete (3-0), a grčki mediji ponovno su ga obasuli pohvalama.

Majer je u 41. minuti sjajno izveo korner i pronašao Filipea Relvasa, koji je glavom zatresao mrežu. Bila mu je to već sedma asistencija ove sezone, čime nastavlja potvrđivati koliko znači momčadi u koju je ovoga ljeta stigao iz Wolfsburga.

AEK je pritom svladao suparnika kojeg nije pametno podcijeniti. OFI Crete prošle je sezone osvojio grčki kup, a u rujnu je u prvom kolu Europske lige na domaćem terenu iznenadio Hoffenheim pobjedom 2-0.

Nakon nove zapažene predstave hrvatskog nogometaša, grčki mediji nisu štedjeli komplimente. Portal Ora Sport posvetio mu je poseban tekst pod naslovom „Majer, maestro!”, ističući njegov utjecaj na igru atenskog kluba. To nije prvi put da isti medij hvali hrvatskog veznjaka. Već nakon njegovih prvih nastupa u dresu AEK-a proglasio ga je hrvatskim umjetnikom, naglašavajući koliko se brzo prilagodio novoj sredini i počeo ostavljati trag u igri momčadi.

AEK nakon šest odigranih utakmica ima 14 bodova i drži drugo mjesto prvenstvene ljestvice. Za vodećim Panathinaikosom zaostaje bod, ali ima i utakmicu više.

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Komentari 4
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