TRI GOLA U DESET MINUTA

Greenwood zabio čak četiri gola

Foto: Manon Cruz

Marseille se sada nalazi na vodećem mjestu na tablici, imaju bod više od PSG-a, a nekadaašnji igrač "crvenih vragova" upisao se u povijest Marseillea nakon što je zabio četiri gola.

StartFragment Nekadašnji napadač Manchester Uniteda Mason Greenwood (24) imao je sjajnu večer u dresu Marseillea, za koji je postigao četiri pogotka u pobjedi 6-2 protiv Le Havrea, kojom je Olympique izbio na vrh ljestvice Ligue 1.

Gosti su poveli golom Yassinea Kechte u 24. minuti, ali su u 34. minuti ostali s igračem manje, kad je Gautier Lloris igranjem rukom skrivio kazneni udarac i zaradio crveni karton. Mason Greenwood je postigao prvi pogodak s bijele točke u 35. minuti, a onda je u drugom poluvremenu još triput zatresao mrežu iz igre (67, 72, 76).

Uz ovacije s tribina Velodromea 24-godišnji engleski napadač je u 80. minuti izašao iz igre.

Marseille je nakon njegovog izlaska postigao još dva pogotka, u 88. minuti stijelac je bio Robinio Vaz (18), a u trećoj minuti dodatka konačnih 6-2 postavio je Michael Murillo, samo minutu nakon što je Abdoulaye Toure bio strijelac drugog pogotka za Le Havre.

UEFA Champions League - Olympique de Marseille v Ajax Amsterdam
Foto: Manon Cruz

Marseille je sa 18 bodova iz osam nastupa došao na vrh ljestvice, prestigavši PSG koji ima bod manje. Na trećem mjestu je Strasbourg sa 16 bodova, a slijede Lyon sa 15 i Monaco sa 14 bodova. Le Havre je na 16. poziciji u skupini četiri kluba sa po šest bodova.

Nogometaši Angersa i Monaca odigrali su 1-1. Gosti su poveli pogotkom Folarina Baloguna u 72. minuti, a konačnih 1-1 postavio je Sidiki Cherif u 86. minuti.

Nica je svladala Lyon s 3-2 pred svojim navijačima u prvoj subotnjoj utakmici. Melvin Bard (24)  je već u 5. minuti doveo domaću momčad u vodstvo. Češki reprezentativac Pavel Šulc (24) je izjednačio u 29. minuti. Sofiane Diop (25) je u 35. minuti ponovno doveo Nicu u vodstvo. Ainsley Maitland-Niles (28) u 53. minuti nije iskoristio kazneni udarac za Lyon, a samo dvije minute poslije Hichem Boudaoui je donio domaćoj momčadi dva gola prednosti. U sučevom dodatku je Pavel Šulc svojim drugim pogotkom postavio konačnih 3-2. 

