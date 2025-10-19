Marseille se sada nalazi na vodećem mjestu na tablici, imaju bod više od PSG-a, a nekadaašnji igrač "crvenih vragova" upisao se u povijest Marseillea nakon što je zabio četiri gola.
Greenwood zabio čak četiri gola
StartFragment Nekadašnji napadač Manchester Uniteda Mason Greenwood (24) imao je sjajnu večer u dresu Marseillea, za koji je postigao četiri pogotka u pobjedi 6-2 protiv Le Havrea, kojom je Olympique izbio na vrh ljestvice Ligue 1.
Gosti su poveli golom Yassinea Kechte u 24. minuti, ali su u 34. minuti ostali s igračem manje, kad je Gautier Lloris igranjem rukom skrivio kazneni udarac i zaradio crveni karton. Mason Greenwood je postigao prvi pogodak s bijele točke u 35. minuti, a onda je u drugom poluvremenu još triput zatresao mrežu iz igre (67, 72, 76).
Uz ovacije s tribina Velodromea 24-godišnji engleski napadač je u 80. minuti izašao iz igre.
Marseille je nakon njegovog izlaska postigao još dva pogotka, u 88. minuti stijelac je bio Robinio Vaz (18), a u trećoj minuti dodatka konačnih 6-2 postavio je Michael Murillo, samo minutu nakon što je Abdoulaye Toure bio strijelac drugog pogotka za Le Havre.
Marseille je sa 18 bodova iz osam nastupa došao na vrh ljestvice, prestigavši PSG koji ima bod manje. Na trećem mjestu je Strasbourg sa 16 bodova, a slijede Lyon sa 15 i Monaco sa 14 bodova. Le Havre je na 16. poziciji u skupini četiri kluba sa po šest bodova.
Nogometaši Angersa i Monaca odigrali su 1-1. Gosti su poveli pogotkom Folarina Baloguna u 72. minuti, a konačnih 1-1 postavio je Sidiki Cherif u 86. minuti.
Nica je svladala Lyon s 3-2 pred svojim navijačima u prvoj subotnjoj utakmici. Melvin Bard (24) je već u 5. minuti doveo domaću momčad u vodstvo. Češki reprezentativac Pavel Šulc (24) je izjednačio u 29. minuti. Sofiane Diop (25) je u 35. minuti ponovno doveo Nicu u vodstvo. Ainsley Maitland-Niles (28) u 53. minuti nije iskoristio kazneni udarac za Lyon, a samo dvije minute poslije Hichem Boudaoui je donio domaćoj momčadi dva gola prednosti. U sučevom dodatku je Pavel Šulc svojim drugim pogotkom postavio konačnih 3-2.
