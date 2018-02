Ovo je pobjeda sporta! Održan je 18. splitski polumaraton...

Živa u termometru spustila se jučer ujutro na splitskoj Rivi na svega 1 stupanj Celzijusa, a uz snažnu buru osjet hladnoće bio je i do pet stupnjeva niži. No sve to nije pokolebalo oko 2000 hrabrih trkačica i trkača, koji su došli istrčati 18. splitski polumaraton. Neki s kapama i rukavicama, neki u jaknama, drugi u kratkim rukavima i bez dodatne zaštite. Svi su prkosili hladnoći, vjetru, ali i pahuljama snijega koje su im šibale lica i utrci po ulicama 'najlipšega grada na svitu' davale dodatnu težinu.

- Ne trči se po snijegu, buri ili hladnoći, trči se po stazi - poručio je uoči utrke predsjednik organizacijskog odbora Kristijan Sindik, i otklonio svaku sumnju oko održavanja utrke.

I sve je proteklo u najboljem redu. Istina, rezultati su bili nešto slabiji od očekivanih, naravno zbog hladnoće i mokre staze, no rezultati i onako nisu bili u prvom planu. Trebalo je vidjeti razdragana lica natjecatelja koji su uzdignutih ruku i širokih osmjeha utrčavali u cilj na splitskoj Rivi. Većini rezultat i onako nije bio u prvom planu, u prvom planu bilo im je pobijediti stazu, pobijediti sebe, a ne suparnike.

Bez obzira što je moto većine bio ''važno je sudjelovati'', vrijedi istaknuti najbolje, u muškoj konkurenciji bio je to Mađar Laszlo Gregor s vremenom 1:09:46, a u ženskoj Hrvatica Matea Matošević Hačić s vremenom 1:16:29.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Ovo ima samo u Splitu, ovo je pobjeda onih koji vole sport, koji vole zdravlje i ovaj grad, a dolaze iz preko 40 zemalja svijeta. Kad vidim ovu sliku, poželio bih i sam istrčati pet kilometara, i nadam se da hoću naredne godine - kazao je splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

- Ovakav polumaraton splitskim ulicama po snijegu imate priliku doživjeti jednom u sto godina. Oduševljen sam - zaključio je Sindik, koji je trčao uz bok dvojice prijatelja zanemarujući rezultat, pa je na koncu na cilj stigao pola sata iza svog najboljeg rezultata.