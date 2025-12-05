Gregurina: 'Jagušić je genijalac. Svejedno mu je igrao pred 80 tisuća ljudi ili na igralištu...'

Slaven Belupo ne posustaje! Kako sezona odmiče, momčad Marija Gregurine izgleda sve bolje, a što tek reći o čudesnom Adrianu Jagušiću koji je pred skautom Barcelone izbacio novu čaroliju i pokazao o kakvom supertalentu je riječ.

Farmaceuti su u 16. kolu HNL-a slavili protiv Gorice (2-1) i pobjegli četvrtoplasiranom Varaždinu na plus pet, dok je zaostatak za prvoplasiranim Dinamom samo minus pet. Jagušić je zabio za vodstvo domaćna, izjednačio je Kavelj, a pobjedu je donio Ćubelić. Gregurina je bio oduševljen pobjedom.

- Izuzetno bitna pobjeda. Momci su izvukli zadnji atom snage na jako teškom terenu, u jako teškim uvjetima, protiv jako dobrog protivnika. Dobro smo ušli u utakmicu do gola, a nakon toga smo imali puno tehničkih grešaka. Osim toga, imali su četiri igrača u sredini u odnosu na naša tri te su osvojili puno više drugih lopti i tako došli do puno više posjeda, pa smo malo patili - rekao je i nastavio:

Koprivnica: Mario Gregurina i Adriano Jagušić dobitnici nagrada SuperSport HNL-a za mjesec studeni | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Drugo smo poluvrijeme odigrali na jako dobroj razini, želim da smo stalno takvi. Naravno da je i Gorica imala dvije jako dobre šanse, ali i mi smo stvorili tri-četiri jako dobre prilike. Drugih 45 minuta bilo je jako sadržajno i zanimljivo za gledatelje.

Teško je izabrati epitete kako bismo dočarali klasu čudesnog Jagušića pred kojim je velika budućnost. Samo nebo mu je granica.

- Odlika takvih velikih igrača je da im je svejedno igraju li pred 80 tisuća ljudi ili na školskom igralištu. On je hladnokrvan genijalac na terenu i to što ga netko dođe gledati može mu biti samo dodatna motivacija.

Slaven Belupo i Gorica sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Gorica je opet ušla u seriju poraza.

- Stvarno smo igrali baš dobro i zato ne mogu biti zadovoljan porazom. U prvom poluvremenu smo bili odlični u visokom presingu, u izlascima po oduzetoj lopti smo stvarno bili jako dobri, možda je nedostajalo boljih odluka, boljih rješenja – rekao je Carević.

Gorica je bila blizu boda, ali Ćubelić je domaćinu donio pobjedu.

- Znali smo da Slaven ima vrhunske šutere s distance, mali Jaga je svjetski igrač za mene. Izgubili na tu individualnost, dva udarca s distance. U drugom poluvremenu imali smo mrtvu šansu Fiolića s tri metra, potom i Pavičić jedan na jedan s vratarom. Nismo zaslužili izgubiti, no čestitam Slavenu na vrhunskom nizu. Igraju odličan nogomet, svaka im čast.