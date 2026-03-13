Obavijesti

Sport

Komentari 0
TRENER SLAVENA

Gregurina uoči Dinama: Mlađi će dobiti šansu. Da vidimo kako će parirati i na kakvoj su razini

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Gregurina uoči Dinama: Mlađi će dobiti šansu. Da vidimo kako će parirati i na kakvoj su razini
Velika Gorica: HNK Gorica i NK Slaven Belupo u 25. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zadovoljan sam sa svime, i s prvenstvom i s Kupom. Nadam se samo da ćemo zdravi dočekati utakmicu s Osijekom, posljednju u trećem krugu, kako bismo nakon toga obnovili rezerve, rekao je Mario Gregurina

Admiral

Slaven Belupo u nizu je od pet utakmica bez poraza od čega su tri pobjede (Lokomotiva, Istra te prolaz protiv Lokomotive u Kupu), a sada ga čeka gostovanje protiv Dinama na Maksimiru (subota, 17.15). Koprivničani su dvaput ove sezone teško stradali od Dinama (4-1 i 5-2), a ni ovaj put neće biti lagano momčadi Marija Gregurine. Trener "apotekara" najavio je okršaj u Zagrebu.7

POGLEDAJTE SAŽETAK: Gorica - Slaven Belupo 2-2

Pokretanje videa...

Sažetak utakmice Gorica - Slaven Belupo 02:01
Sažetak utakmice Gorica - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Sve je odlično nakon prolaska, primarno atmosfera i taj psihološki dio, to je fantastično. Što se tiče ozljeda, svi koji su završili utakmicu bit će na raspolaganju za sljedeću, a vraćaju se i Dabro, Mažar te Bošnjak, koji nisu imali pravo nastupa u Kupu. Zadovoljan sam sa svime, i s prvenstvom i s Kupom. Nadam se samo da ćemo zdravi dočekati utakmicu s Osijekom, posljednju u trećem krugu, kako bismo nakon toga obnovili rezerve i svježi dočekali završni dio prvenstva - rekao je Gregurina.

Dinamo je ove sezone bio jako neugodan za Slaven.

- Bespredmetno je pričati o kvaliteti Dinama, prije svega individualnoj, i to sad polako sve dolazi na svoje. Sigurno da nas čeka ekstremno teška utakmica, ali ja sam uvjeren da moji dečki mogu odigrati jako dobru utakmicu. Baš me zanimaju izravni dueli jedan na jedan naših mlađih igrača koji će dobiti šansu, da vidimo na kojoj smo razini, na kojoj razini oni mogu parirati i razvijati se u budućnosti - naglasio je i dodao kako čestita Mariju Kovačeviću na dosadašnjem uspjehu u Dinamu, ali da će mu njegova momčad barem malo pokušati otežati put ka tituli.

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL
Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL

Osvrnuo se na kapetana Tomislava Božića (39), koji igra sjajno te na mladog Gabriela Šivaleca koji je s njim došao na press konferenciju.

- Božić s takvom srećom svakog dana dolazi na svaki trening, na svaku utakmicu. Voli to što radi. A kad je tako, onda napraviš sve da budeš dugovječan. On puno ulaže u sebe, drago mi je da je to tako, da je svojim djelovanjem primjer mlađim igračima i nadam se da će ostati zdrav što dulje. Potraga za igračima kao što je Šivalec je velika i sreća je što imamo igrača koji je to sposoban raditi u kontinuitetu. Naravno da mu trebaju utakmice i minute odrastanja, ali uvjeren sam da će do kraja ove sezone i u sljedećoj samo rasti. Od njega imam stvarno velika očekivanja u budućnosti - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO One su njihove najvjernije navijačice i vječna podrška. Evo koga ljube nogometaši Rijeke
KVARNERSKE WAGSICE

FOTO One su njihove najvjernije navijačice i vječna podrška. Evo koga ljube nogometaši Rijeke

Toni Fruk vraća se nakon suspenzije i igrat će protiv Osijeka. Najboljeg igrača 'bijelih' bodrit će zaručnica Karla Bobić, a na tribinama Opus Arene naći će se i ljepše polovice drugih Riječana. Evo tko su
FOTO Ovo je Dončićeva garaža. Ima čak i 'tenk' za apokalipsu
OBOŽAVA SKUPE AUTOMOBILE

FOTO Ovo je Dončićeva garaža. Ima čak i 'tenk' za apokalipsu

Luka Dončić je od NBA karijere zaradio preko 400 milijuna dolara, a dio bogatstva potrošio je na impresivnu kolekciju automobila. Posebno se ističe nevjerojatni Jeep Apocalypse Hellfire 6x6, a ima i jurilice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026