Gregurina uoči Dinama: Mlađi će dobiti šansu. Da vidimo kako će parirati i na kakvoj su razini

Slaven Belupo u nizu je od pet utakmica bez poraza od čega su tri pobjede (Lokomotiva, Istra te prolaz protiv Lokomotive u Kupu), a sada ga čeka gostovanje protiv Dinama na Maksimiru (subota, 17.15). Koprivničani su dvaput ove sezone teško stradali od Dinama (4-1 i 5-2), a ni ovaj put neće biti lagano momčadi Marija Gregurine. Trener "apotekara" najavio je okršaj u Zagrebu.7

- Sve je odlično nakon prolaska, primarno atmosfera i taj psihološki dio, to je fantastično. Što se tiče ozljeda, svi koji su završili utakmicu bit će na raspolaganju za sljedeću, a vraćaju se i Dabro, Mažar te Bošnjak, koji nisu imali pravo nastupa u Kupu. Zadovoljan sam sa svime, i s prvenstvom i s Kupom. Nadam se samo da ćemo zdravi dočekati utakmicu s Osijekom, posljednju u trećem krugu, kako bismo nakon toga obnovili rezerve i svježi dočekali završni dio prvenstva - rekao je Gregurina.

Dinamo je ove sezone bio jako neugodan za Slaven.

- Bespredmetno je pričati o kvaliteti Dinama, prije svega individualnoj, i to sad polako sve dolazi na svoje. Sigurno da nas čeka ekstremno teška utakmica, ali ja sam uvjeren da moji dečki mogu odigrati jako dobru utakmicu. Baš me zanimaju izravni dueli jedan na jedan naših mlađih igrača koji će dobiti šansu, da vidimo na kojoj smo razini, na kojoj razini oni mogu parirati i razvijati se u budućnosti - naglasio je i dodao kako čestita Mariju Kovačeviću na dosadašnjem uspjehu u Dinamu, ali da će mu njegova momčad barem malo pokušati otežati put ka tituli.

Osvrnuo se na kapetana Tomislava Božića (39), koji igra sjajno te na mladog Gabriela Šivaleca koji je s njim došao na press konferenciju.

- Božić s takvom srećom svakog dana dolazi na svaki trening, na svaku utakmicu. Voli to što radi. A kad je tako, onda napraviš sve da budeš dugovječan. On puno ulaže u sebe, drago mi je da je to tako, da je svojim djelovanjem primjer mlađim igračima i nadam se da će ostati zdrav što dulje. Potraga za igračima kao što je Šivalec je velika i sreća je što imamo igrača koji je to sposoban raditi u kontinuitetu. Naravno da mu trebaju utakmice i minute odrastanja, ali uvjeren sam da će do kraja ove sezone i u sljedećoj samo rasti. Od njega imam stvarno velika očekivanja u budućnosti - zaključio je.