GOSTUJU NA RUJEVICI

Gregurina uoči nastavka HNL-a: 'Igrači nam moraju zabijati više'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
5
Osijek i Slaven Belupo sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ne smijemo zaboraviti da je Rijeka aktualni prvak i osvajač Kupa, ta momčad ima enormnu individualnu kvalitetu. No, apsolutno imam vjeru u svoju ekipu, rekao je Gregurina uoči subotnje utakmice protiv Rijeke

Admiral

Nakon stanke, ovog vikenda očekuje nas nastavak domaćeg nogometnog prvenstva. Proljetni dio prvenstva otvorit će susret Slaven Belupa i aktualnog prvaka Rijeke. 'Farmaceuti' dolaze na gostovanje na Rujevicu, a utakmica počinje u subotu u 17.15 sati. Iako su aktualni prvaci, momčad s Kvarnera ove sezone trenutačno se nalazi na trećem mjestu na tablici s 27 bodova, a Slaven Belupo drži peto mjesto s bodom manje. 

Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Trener 'farmaceuta' Mario Gregurina najavio je gostovanje na konferenciji za medije. 

- Jako sam zadovoljan jer smo obavili baš sve što smo planirali. Mislim da bi momčad trebala biti u optimalnom stanju već u prvom ovogodišnjem kolu, što se tiče energetskih kapaciteta za odgovoriti intenzitetu, tempu i ritmu utakmice. Sigurno da će nam trebati par utakmica da uđemo u odgovarajuću formu u vidu individualne izvedbe, ali mislim da smo već sad u dobrom stanju - rekao je. 

Komentirao je zimski prijelazni rok, a najavio je i dolazak mogućeg pojačanja kojeg nije otkrivao. 

- Iskreno se nadam da ćemo ostati u ovom sastavu do kraja prijelaznog roka, uz naglasak na to da gledamo još jedno potencijalno pojačanje ako dođemo do resursa da si to možemo omogućiti. Sve u svemu, jako sam zadovoljan. Veselim se utakmici s Rijekom i nastavku prvenstva, i mislim da se i igrači isto osjećaju.

U subotu Gregurina neće moći računati na Ivana Božića i Leona Bošnjaka koji se oporavljaju od ozljeda, a utakmicu će propustiti i Mihail Caimacov. Za susret protiv Rijeke trebao bi biti spreman golman Osman Hadžikić. Zadnjih nekoliko dana sve se više priča o rekordnom iznosu transfera Adriana Jagušića koji bi karijeru mogao nastaviti u njemačkom bundesligašu Werderu. 

- Nije lako, jer nam on puno znači za našu igru, prijelazni rok za čas će završiti, situacije su takve kakve jesu i moramo živjeti s time. Plan B nam je spreman, ako Adriano ode, bit ćemo spremni za to.

Osijek i Slaven Belupo sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Slaven Belupo sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osvrnuo se i na pripremne utakmice koje je kratko komentirao. 

- Ima puno jako dobrih stvari na kojima radimo, koje su u kontinuitetu jako dobre. Ove koje nisu na toj razini pokušavamo iz tjedna u tjedan ispravljati. Pred momčad sam kao apel stavio da smanjimo broj primljenih pogodaka u drugoj polusezoni.

- Ne smijemo zaboraviti da je Rijeka aktualni prvak i osvajač Kupa, ta momčad ima enormnu individualnu kvalitetu. No, apsolutno imam vjeru u svoju ekipu, siguran sam da ćemo na zahtjeve odgovoriti onako kako svi skupa očekujemo. Mislim da su igrači spremni i da iznutra osjećaju da mogu, to je i najbitnije. Gledamo ovu utakmicu kao priliku za dobar rezultat, a u široj slici to je jedna od 18 utakmica. Za svaku ćemo se pripremiti maksimalno ozbiljno i u svakoj ćemo probati pobijediti - zaključio je Gregurina. 

OSTALO

