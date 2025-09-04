Svi su ponosni na mene. I mama i tata, oba brata također. Rođen sam i odrastao u Austriji, ali kako su mi mama i tata iz Kotor Varoša, mi smo doma govorili hrvatski, priča nam novi hrvatski reprezentativac
Grgić za 24sata: Baš me briga za uvrede Austrijanaca, moj san je uvijek bila samo - Hrvatska...
Osjećaj? Ponosan sam, baš jako ponosan. Konačno mogu igrati za svoju zemlju, dugo sam sanjao ovaj trenutak. Moja obitelj i ja baš smo se iskreno radovali kad me je nazvao Ivica Olić i pitao hoću li igrati za Hrvatsku. To je bilo ispunjenje sna, kaže nam Leon Grgić (19).
