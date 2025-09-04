Obavijesti

PREOTELI SMO IM TALENTA PLUS+

Grgić za 24sata: Baš me briga za uvrede Austrijanaca, moj san je uvijek bila samo - Hrvatska...

Piše Hrvoje Tironi,
Grgić za 24sata: Baš me briga za uvrede Austrijanaca, moj san je uvijek bila samo - Hrvatska...
Svi su ponosni na mene. I mama i tata, oba brata također. Rođen sam i odrastao u Austriji, ali kako su mi mama i tata iz Kotor Varoša, mi smo doma govorili hrvatski, priča nam novi hrvatski reprezentativac

Osjećaj? Ponosan sam, baš jako ponosan. Konačno mogu igrati za svoju zemlju, dugo sam sanjao ovaj trenutak. Moja obitelj i ja baš smo se iskreno radovali kad me je nazvao Ivica Olić i pitao hoću li igrati za Hrvatsku. To je bilo ispunjenje sna, kaže nam Leon Grgić (19).

