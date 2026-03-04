Obavijesti

NISU BILI ODUŠEVLJENI

Griezmann provocirao navijače Barcelone nakon pobjede. Evo što im je napisao u objavi...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Albert Gea

Antoine Griezmann je objavio fotografiju u kojoj on slavi, a u pozadini se vide dvojica igrača Barcelone koja leže na travnjaku. Francuski veznjak je u opisu fotografije napisao: "Je li ova fotka previše?"

Admiral

Nogometaši Barcelone pobijedili su na Camp Nou Atletico Madrid 3-0 u uzvratnoj polufinalnoj utakmici u Kupu Kralja. Međutim, Katalonci su imali zaostatak od četiri gola iz prve utakmice pa je finale izborio Atletico. Madriđane u finalu Kupa Kralja čeka pobjednik susreta Athletic Bilbao – Real Sociedad.

Nakon utakmice, igrači Barcelone bili su neutješni na terenu, a najviše pozornosti privukao je Antoine Griezmann (34). Igrač Atletico Madrida na društvenim mrežama objavio je fotografiju koja je izazvala lavinu reakcija. Francuski reprezentativac jedna je od legendi madridskog kluba, a ulazak u finale Kupa proslavio je na provokativan način.

Griezmann je objavio fotografiju u kojoj on slavi, a u pozadini se vide dvojica igrača Barcelone koja leže na travnjaku. Francuski veznjak je u opisu fotografije napisao: "Je li ova fotka previše?" uz emotikone koji jasno daju do znanja da provocira Barcelonine navijače. Njegova objava razbjesnila je navijače katalonskog kluba za kojeg je Griezmann jedno vrijeme i igrao. 

Copa del Rey - Semi Final - Second Leg - FC Barcelona v Atletico Madrid
Foto: Albert Gea

Međutim, Grissemann je statusom uzvratio Barceloni koja je prije godinu dana nakon preokreta kod Atletica u La Ligi slavila 4-2. Katalonci su tada objavili sliku utučenog Griezmanna uz status "Ova fotka je previše."

Podsjetimo, Barcelona je u ljeto 2019. kupila Griezmanna od Atletica za 120 milijuna eura. Za Katalonce je odigrao 102 utakmice, zabio 35 golova i postigao 17 asistencija. Međutim, Barcelona ga je vratila u Atletico u kojemu je proveo dvije sezone na posudbi a onda je otkupljen za 22 milijuna eura.

OSTALO

