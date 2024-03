Grke iznenadila Zajecova izjava: 'Ako Dinamo prođe u finale...'

Dinamo će u četvrtak navečer protiv PAOK-a pokušati obraniti prednost iz Zagreba i plasirati se u četvrtfinale Konferencijske lige, a iz lože će ih prvi put na europskoj utakmici kao predsjednik bodriti Velimir Zajec. Zekin dolazak u Grčku u novoj ulozi izazvao je veliku pažnju. Ostavio je veliki trag u Panathinaikosu i tamošnjim medijima uvijek je rado viđen sugovornik.

Ovaj put je prokomentirao utakmicu protiv PAOK-a.

- Imamo prednost za koju vjerujem da ćemo ju zadržati, bit će to dobra utakmica.

No, nešto drugo je šokiralo grčku javnost. AEK-ova OPAP Arena će biti domaćin finala Konferencijske lige, a ako Dinamo dođe do finala, jasno je kako bi to bila vrlo teška utakmica za organizirati obzirom na tragične događaje prošlog ljeta u Ateni. Vrlo vjerojatno navijači hrvatskog prvaka ne bi ni smjeli doći na utakmicu, ali kako tvrdi Zajec, čini se da je Uefa pripremila i alternativno rješenje kako bi spriječila eventualne nerede. Ako 'modri' ispišu povijest i zaista se plasiraju u finale, ono će se igrati u Češkoj!

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- To je dobar stadion, nadam se da ćemo igrati u finalu. Ako budemo igrali, jer moramo proći još nekoliko protivnika. Ako odemo sve do finala, Dinamo ne može igrati na AEK-ovu stadionu. Ići će u Češku - kazao je Zeko, prenosi grčki Sport24.

Optimističan je novi predsjednik Dinama, ali nema smisla se zaletavati. Dinama do finala čekaju još tri stepenice, a prvu mora proći u četvrtak navečer u grotlu Toumbe.