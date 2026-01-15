Grke vodi hrvatski učenik, imaju raritet u momčadi, ali jedna im je stvar nedostajala za zlato...

Prije točno 183 dana, 16. srpnja prošle godine, sirtaki usred Singapura zaplesali su Hrvati. Hrvatska je u zadnjem kolu skupine pobijedila Grčku 10-9 i izravno se plasirala u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Bez nepotrebnog stresa koji donosi osmina finala, uz tri slobodna dana. Nažalost, veću su korist iz toga na kraju izvukli Grci, osvojivši broncu a mi peto mjesto, jer su nam u četvrtfinalu Mađari natrpali mrežu.

Šest mjeseci poslije toga, ponovi li se rezultatski scenarij zadnje međusobne utakmice večeras u Beogradu (20:30, HRT 2), Hrvatska bi postala zasad najizgledniji polufinalist Europskog prvenstva. Ne volimo trčati pred rudo niti je to često dobrodošlo, ali takvu bi korist imao još jedan sirtaki u hrvatskoj izvedbi. Četvrtfinala na ovom Europskom prvenstvu nema, a s obzirom na to da je u drugom krugu jedini protivnik iz najjače kategorije Italija, na papiru trenutno slabija od Grčke... Da, vrata bi zaista bila širom otvorena.

Doduše, ni za reprezentaciju koja večeras izgubi nema grčke tragedije jer, uz očekivane pobjede protiv Rumunjske te Slovačke ili Turske u drugom krugu, trebalo bi "samo" pobijediti Talijane. Uglavnom, možda danas u bazenu Beograd Arene neće biti najveći mogući ulog, ali bit će ogroman.

Hrvatska i Grčka pristojno su se zagrijale u uvodne dvije utakmice, priviknule se na hladniji zrak u Areni, odnosno, kažu naši, tvrde lopte. Ni Gruzijci, još manje Slovenci, nisu bili izazov, tek su ih za dva gola uvjerljivije prošli Grci, s +29 u gol-razlici. Večeras su u igri tri boda, možda i dva, odnosno jedan bude li neriješenog ishoda pa raspucavanja peteraca.

E, sad, tko je favorit? Nema ga. Ovo su utakmice u kojima odlučuje jedan gol, jedna obrana. I to je u zadnjim utakmicama bilo na našoj strani. Pobijedili smo Grke u skupini Olimpijskih igara u Parizu 14-13, pa u četvrtfinalu prethodnog EP-a u Zagrebu (13-8), kad nisu imali baš nikakve šanse. Prije toga, 2022. godine u Spaladium Areni u skupini EP-a, završilo je 5-5, uz, treba i to priznati, sudačku pomoć za Hrvatsku. Zadnji poraz od Grka doživjeli smo dva mjeseca prije, u utakmici za treće mjesto na SP-u u Budimpešti (7-9), kad je njihov golman Tzortzatos "poludio" i imao utakmicu života sa 16 obrana iz 23 udarca. Sumnjamo da to može ponoviti, ali ako i uspije, ima nešto što nam apsolutno ide u prilog da ni takav grčki golman neće biti presudan. U 13 utakmica na europskim prvenstvima od Grčke nikad nismo izgubili! Imamo devet pobjeda uz četiri remija.

Tzortzatosov je konkurent na golu, u odnosu na prošlo ljeto, opet Emmanouil Zerdevas, nominalno prvi golman, no malo je važnije što je u reprezentaciji opet Alexandros Papanastasiou, bivši jugaš, sjajan univerzalac. On je propustio prvu utakmicu na ovom turniru, čak i dva treninga, no igrao je protiv Slovenije, očito je spreman.

Trenutno najveća grčka snaga leži, tj. usidrena je, na dva metra. U rotaciji kao pravi raritet imaju čak četiri centra, što nema nitko drugi, trojicu vrhunske klase i jednoga koji je na putu da to postane. Kakarisu, Nikolaidisu i Papanikolauu izbornik Theodoros Vlachos, kojeg je trenerskom poslu učio Veselin Đuho, priključio je mladog Semira Spahića, momka podrijetlom iz Crne Gore, čije je prezime u grčkoj izvedenici Spachits. On i Papanikolaou, primjerice, mogu odraditi i braničku ulogu, što danas Grke čini čak i boljom i potentnijom reprezentacijom nego u donedavno vrijeme, kad su u reprezentativnoj kapici igrale dvije svjetske klase, Fountoulis i Vlachopoulos. Slabe točke nemaju, zapravo, jedini minus u Vlachosovoj momčadi jest ljevak. Njega nemaju. Vjerojatno su se pomirili s tim da ga neće ni imati još jedno desetljeće. I to je vjerojatno ona nijansa koja im je dosad nedostajala da srebro ili broncu pretvore u zlato.