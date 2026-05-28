VIDEO: UŽAS U SRBIJI

Grobari bacili topovski udar koji je oglušio Hrvata: Evo tko je on i kako je reagirala Vojvodina...

Foto: Screenshot/Arenasport

Skandal u Novom Sadu! Grobari bacili topovski udar koji je oglušio Frana Miletu, talentiranog hrvatskog rukometaša. Vojvodina napustila teren, Partizanu titula

Sramotne scene iz Novog Sada, gdje je u finalu srbijanskog rukometnog prvenstva teško ozlijeđen hrvatski rukometaš Fran Mileta (25), obišle su regiju. Ultrasi beogradskog Partizana, poznati kao Grobari, bacili su topovski udar koji je eksplodirao pokraj njega, a prema navodima tamošnjih medija, rukometaš Vojvodine pretrpio je ozbiljnu ozljedu sluha.

Incident je bacio sjenu na sport i u prvi plan gurnuo mladića iz Labina, čija je priča mnogo više od nemilog događaja. Riječ je o jednom od najtalentiranijih desnih krila svoje generacije, igraču koji je s nepunih 19 godina osvojio svjetsko srebro i bio proglašen najboljim na svojoj poziciji.

Fran Mileta rođen je 2000. godine, a rukometom se počeo baviti u prvom razredu osnovne škole u Labinu, gradu koji živi za rukomet. Prošao je sve selekcije u lokalnom klubu Rudar, gdje je debitirao za seniore još kao srednjoškolac. Njegov izniman talent nije dugo ostao nezapažen. Vrhunac juniorske karijere doživio je 2019. godine na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj. Hrvatska je tada osvojila srebrnu medalju, a Mileta je izabran u idealnu sedmorku turnira kao najbolje desno krilo, što je bila potvrda njegove klase.

Taj uspjeh lansirao ga je na veliku scenu. Ubrzo je uslijedio prelazak u redove hrvatskog viceprvaka Nexea, što je bio ključan korak u njegovu razvoju. Dolazak u Našice, uz igranje u SEHA ligi, omogućio mu je stjecanje neprocjenjivog iskustva na višoj razini.

Našice: Prva četvrtfinalna utakmica SEHA lige, RK Nexe - Veszprem | Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

U Našicama se brzo prilagodio, a već iste godine stiglo je i najveće priznanje. Izbornik Lino Červar uvrstio ga je na širi popis seniorske reprezentacije za Europsko prvenstvo 2020. godine, čime je postao jedan od prvih igrača rođenih u 21. stoljeću s pozivom u A selekciju. Nažalost, teška ozljeda gležnja spriječila ga je u nastupu na tom natjecanju, što je bio samo jedan u nizu pehova koji su mu usporavali reprezentativni put. Nakon epizode u Nexeu, karijeru je nastavio u njemačkom drugoligašu TuS Vinnhorstu, da bi 2024. potpisao za Vojvodinu, klub s kojim je stigao do borbe za naslov prvaka Srbije.

Oglasila se Vojvodina

Nakon sramotne scene igrači Vojvodine napustili su teren i nisu htjeli izaći. Tako je Partizanu pripala titula jer je utakmica upisana kao pobjeda beogradskog kluba od 20-0, a prvu je Partizan dobio 33-27. Nakon svega oglasila se Vojvodina na društvenim mrežama.

"Samo još ovo se nije dogodilo u srpskom rukometu!

  1. Navijači Partizana dva puta prekinuli utakmicu.
  2. Topovski udar ozlijedio igrača Vojvodine Frana Miletu, suca Markovića uz još moguće ozljede i osoba u blizini udara što se može zaključiti na TV prijenosu.
  3. Srušena i potrgana sajla zaštitne mreže iza gola gdje su se nalazili navijači Partizana.
  4. I nakon više od 1 sata prekida, policija nije ispraznila dio s navijačima Partizana već je dozvolila nastavak utakmice.
  5. Naređen je nastavak utakmice od strane delegata pod nepromijenjenim okolnostima u roku od 15 minuta.
  6. Igrači Partizana izašli su na teren, dok igrači Vojvodine, zbog nepostojanja garancije sigurnosti po zdravlje i život sudionika na sportskoj priredbi, nisu izašli na teren.
  7. Suci su proglasili kraj utakmice i pobjedu Partizana službenim rezultatom. U trenutku prekida Vojvodina je u 14. minuti vodila sa 6:5."
*uz korištenje AI-a

