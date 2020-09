Grom iz vedra neba: Rakitić se oprostio od reprezentacije!

Oproštaj od hrvatske reprezentacije mi je najteža odluka u karijeri, ali osjetio sam da je ovo trenutak kada moram prelomiti i donijeti tu odluku. Uživao sam u svakoj utakmici, rekao je Rakitić...

<p>Nakon 106 nastupa, 15 golova i osvojenog svjetskog srebra, <strong>Ivan Rakitić (32) </strong>rekao je konačno zbogom hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji! Ta vijest stigla je pomalo neočekivano jer je Raketa još prije nekoliko mjeseci govorio kako će gotovo sigurno nastupati za Hrvatsku na Euru, no očito je u međuvremenu promijenio mišljenje nakon povratka u Sevillu.</p><p>Ovu iznenađujuću vijest objavio je HNS na<a href="https://hns-cff.hr/news/21750/najteza-odluka-u-karijeri-ali-sada-je-pravi-trenutak/" target="_blank"> svojim stranicama</a>.</p><p>- Oproštaj od hrvatske reprezentacije mi je najteža odluka u karijeri, ali osjetio sam da je ovo trenutak kada moram prelomiti i donijeti tu odluku. Uživao sam u svakoj utakmici koju sam odigrao za svoju domovinu, a nezaboravni trenuci sa Svjetskog prvenstva ostat će mi među omiljenim uspomenama u životu. Uvjeren sam da i dalje imamo sjajnu momčad koju čeka svijetla budućnost. Svojim prijateljima i suigračima u reprezentaciji želim svu sportsku sreću svijeta u narednim izazovima, a u meni će imati najvećeg navijača - rekao je Ivan Rakitić za stranice HNS-a.</p><p>Bilo je jasno da će Hrvatska kad tad ostati bez Ivana Rakitića i Luke Modrića te je na to izbornik Zlatko Dalić i pripremao reprezentaciju, ali ovo je ogroman udarac za 'vatrene'. Ostali smo bez jednog od najboljih veznih igrača posljednjih godina i čovjeka koji je za reprezentaciju debitirao 2007. godine protiv Estonije.</p><p>Sudjelovao je s 'vatrenima' na tri Europska prvenstva i dva Svjetska prvenstva i nadali smo da ćemo ga gledati na Euru 2021. godine. Osjećali smo da će to biti po posljednji put, ali nažalost, Ivan se odlučio na odlazak godinu dana ranije.</p><p>O svemu se priopćenjem oglasio i izbornik Zlatko Dalić-</p><p>- Razgovarao sam s Ivanom koji mi je objasnio svoje razmišljanje i razloge zbog kojih se odlučio na ovaj potez. Meni je kao izborniku žao što neće nastaviti igrati za Hrvatsku, ali poštujem, naravno, njegovu odluku, kao što je to bilo i s Mandžukićem, Subašićem i Ćorlukom nakon Svjetskog prvenstva. O njegovoj ljubavi prema hrvatskoj reprezentaciji dovoljno govori što je u zahtjevnoj situaciji odabrao upravo Hrvatsku ispred Švicarske u kojoj je odrastao. Kroz idućih više od 100 nastupa je pokazao s koliko strasti nastupa za Hrvatsku - rekao je Dalić pa nastavio:</p><p>- Iza Ivana je velika karijera u reprezentaciji, a nitko od nas neće zaboraviti onu hladnokrvnost prilikom izvođenja odlučujućih jedanaesteraca na Svjetskom prvenstvu. Od srca sam mu zahvalan na svemu što je dao Hrvatskoj na terenu i izvan terena kao dokapetan reprezentacije te mu želim svako dobro, puno uspjeha i zdravlja u nastavku klupske karijere - zaključio je.</p><p>Posljednju utakmicu za reprezentaciju odigrao je prije godinu dana u kvalifikacijama za Euro protiv Walesa, a to će ostati zapamćena kao posljednja uopće za 'vatrene'.</p><p>USKORO OPŠIRNIJE</p>