Guardiola komentirao Joškovu ozljedu: 'To ne izgleda dobro...'

Veliki udarac za Manchester City u borbi za naslov prvaka dogodio se u derbiju protiv Chelseaja. Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol morao je zbog ozljede napustiti igru početkom drugog poluvremena, a prve prognoze nimalo ne ohrabruju. Utakmica je na kraju završila 1-1, no rezultat je ostao u sjeni zabrinutosti za stanje ključnog braniča "građana".

Drama u 51. minuti

Igrala se 51. minuta susreta na Etihadu kada je Joško Gvardiol krenuo u duel s igračem Chelseaja Malom Gustom na sredini terena. Nakon jednog nezgodnog pokreta, hrvatski stoper ostao je ležati na travnjaku s bolnom grimasom, držeći se za desni gležanj. Odmah je bilo jasno da se radi o ozbiljnijoj ozljedi jer Gvardiol nije mogao samostalno stati na nogu.

Liječnička služba Cityja brzo je utrčala na teren, a nakon nekoliko minuta pružanja pomoći, Gvardiol je uz pomoć fizioterapeuta i kapetana Chelseaja Reecea Jamesa, koji je pokazao sjajnu gestu fair playa, šepajući napustio travnjak. Umjesto njega u igru je ušao Abdukodir Husanov, a zabrinuti izraz lica Pepa Guardiole govorio je više od 1000 riječi. Da stvar bude gora, kasnije je zbog ozljede igru morao napustiti i drugi stoper, Rúben Dias.

Trenutak Gvardiolove ozljede pogledajte OVDJE.

Guardiola: Ne izgleda dobro

Nakon utakmice, koja je završila šokantnim izjednačenjem Enza Fernándeza u 94. minuti i tako ostavila City na šest bodova zaostatka za vodećim Arsenalom, menadžer Pep Guardiola nije imao dobre vijesti o stanju svojih braniča. Na pitanje o Gvardiolu i Diasu, kratko je i tmurno poručio:

​- Ne izgleda dobro. Vidjet ćemo u sljedećih nekoliko dana.

Foto: Phil Noble

Engleski mediji, poput The Guardiana, pišu kako se radi o ozljedi ligamenata gležnja, što bi Gvardiola moglo odvojiti od terena na neko vrijeme. Joško se ustalio kao stup obrane Cityja, a njegova polivalentnost omogućavala je Guardioli pokrivanje više pozicija. Njegov izostanak bio bi ogroman hendikep u ključnom dijelu sezone, u kojem se City bori za trofeje na čak četiri fronte.

Navijači hvale Hrvata, suparnici frustrirani

Gvardiolova ozljeda izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama. Navijači Chelseaja u nevjerici su komentirali kako Hrvat uvijek pruža najbolje partije baš protiv njihovog kluba. "Zašto Gvardiol uvijek igra kao Maldini u najboljim danima baš protiv Chelseaja? Ima li on neki osobni problem s nama?", zapitao se jedan navijač.

S druge strane, pristalice Manchester Cityja iskazale su mu podršku i istaknule koliko im znači. Mnogi su ga nazvali "najboljim stoperom na svijetu", ističući da "može sve: braniti, zabiti, voditi ekipu".

Jasno je da je pred Gvardiolom period oporavka, a pred Guardiolom veliki izazov kako zakrpati obranu u ključnim tjednima sezone. Detaljniji pregledi u danima koji slijede dat će konačan odgovor o težini ozljede i duljini pauze koja čeka jednog od najboljih hrvatskih nogometaša. Novosti, dakako, čeka i izbornik Zlatko Dalić, kojem je Gvardiol jedan od rijetkih prvotimaca koji ima stalno mjesto u prvoj postavi, ktome u jednom od najboljih klubova svijeta.