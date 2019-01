Guardiola: Ne može se u lov na igrača protiv Reala ili Barce...

Barcelona si je, za 65 milijuna funti, ove zime osigurala ljetno pojačanje iz Ajaxa - mladu nizozemsku zvjezdicu Frenkieja de Jonga. Veznjak, 21 godina, (normalno) jak na lopti, višedesetljetna tradicija povezanosti Barce i Ajaxa utemeljena radom legende oba kluba i jednim od najvećih nogometnih umova u povijesti, pokojnim Johanom Cruyffom.

De Jong je blistavi talent i Nou Camp nije jedino mjesto s kojeg se ga se tražilo. Htjela ga je ikona Nou Campa na privremenom radu u svijetlo-plavom dijelu Manchestera, trener Citya Pep Guardiola.

Kad je priča završila, a de Jong objavio 'Neću ni u PSG, ni u City nego u Barcelonu', jadni je Guardiola s navijačima podijelio svoju bol:

- Tako vam je to... Ako idete u lov na igrača kojeg žele i Real ili Barcelona onda morate sve obaviti daleko ranije i brže od njih inače ste osuđeni na poraz - zakmečao je jedan od najvećih trenera današnjice.

I stvarno... Sigurno mora biti teško sjediti na klupi Manchester Citya dok ti je predsjednik - Sultan bin Zayed bin Khalifa Al Nahyan. Za prijatelje: Šeik Mansour, koji je po profesiji dvostruki ministar Ujedinjenih arapskih emirata, a usput i član kraljevske obitelji Abu Dhabija i buraz emiratskog predsjednika.

U prijevodu: Šeik Mansour ima toliko love da to nitko na svijetu ne može ni procijeniti. Emiratska nafta teče, u slapovima dotiče i novac. U zadnjih deset godina taj je Guardiolin City koji nije ni Real, ni Barca, na pojačanja potrošio - 1.4 milijarde funti. Više nego itko! I skoro pola mlijarde više od druge po redu Barce u koju je otišao de Jong.

Evo najvećih potrošača u zadnjem desetljeću:

Reala nema čak ni među najrastrošnijih pet; premda je uvjerljivo prvi po prošlosezonskoj zaradi - 6) Real Madrid 0.87, 7) Liverpool 0.8, 8) Juventus 0.81...

U šoldima definitivno nije sve i Guardiola ima pravo kada kaže da su Real i Barca najprimamljivi svakome igraču (posebno neodoljivi Real), Pep je i neupitna trenerska klasa koja bi Cityu mogla donijeti i prvu Ligu prvaka u klupskoj povijesti, ali požaliti se da ne možeš dovesti baš svakog igrača kojeg hoćeš kad si u karijeri na pojačanja potrošio više od milijarde, a trener si kluba koji troši najviše na svijetu ipak je malo licemjerno

Zericu licemjerno, a?

Da, Guardiola je još prošlog ljeta dovođenjem Riyada Mahreza iz Leicestera (za 69 milijuna eura) postao trener koji je u svoje četiri godine na Nou Campu pa tri u Bayernu i još tri u Cityu, na pojačanja potrošio više - od milijardu funti!

