Guardiola o Gvardiolu: Mlad je i odličan dečko, ali može još bolje

Manchester City dočekuje Everton u 8. kolu Premier lige, a Joško Gvardiol trebao bi se naći u početnom sastavu "građana". Trener Pep Guardiola upravo je o njemu govorio na press konferenciji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:26 Joško Gvardiol kao komandos | Video: Commando Squad 9 (Lucijan Španić, Harry Lenz, Dejan Tatomir)

- On je mlad, prošle sezone su njegova fizička svojstva bila možda među najvažnijim faktorima u igri... Mlad je, igra dvije uloge savršeno, ali uvijek smo razgovarali zajedno i s moje točke gledišta, ima veliki prostor za napredak - rekao je Pep i dodao:

- No, on je savršeno treniran, odličan tip, puno sluša i želi napredovati, što će mu pomoći da postane još bolji igrač.

Foto: Lee Smith/REUTERS

Podsjetimo, Gvardiol je u plavi dio Manchestera stigao u kolovozu 2023. za 90 milijuna eura, a dosad je za "građane" nastupio 103 puta i zabio 11 golova, uz sedam asistencija. Ove je sezone odigrao šest utakmica i dvaput asistirao.