Mislio je da će mirovanjem riješiti problem, ali nije. Pojavila se bol i oteklina, a riječ je o peti i tetivi. Klub je odlučio da mora na operaciju, rekao je Zlatko Dalić o ozljedi Kovačića početkom lipnja
Guardiola potvrdio loše vijesti za Matea Kovačića. Evo kada bi se Hrvat mogao vratiti na teren
Mateo Kovačić (31) oporavlja se od ozljede Ahilove tetive, ali trener Manchester Cityja Pep Guardiola potvrdio je da ga neće biti još neko vrijeme na travnjaku.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Trener "građana" rekao je kako na Kovačića neće moći računati do rujna ili listopada, čime je potvrdio i ranije riječi Zlatka Dalića.
- Mislio je da će mirovanjem riješiti problem, ali nije. Pojavila se bol i oteklina, a riječ je o peti i tetivi. Klub je odlučio da mora na operaciju, a prognoze su bile da će oporavak trajati oko tri mjeseca - rekao je hrvatski izbornik početkom lipnja.
Podsjetimo, Kovačić je propustio utakmice reprezentacije u lipnju protiv Gibraltara i Češke, kao i Svjetsko klupsko prvenstvo u SAD-u.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+