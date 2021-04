Počeo je travanj, a Manchester City i dalje je u igri za sva četiri trofeja. Štoviše, onaj za engleskog prvaka već može slaviti, ali samo taj neće zadovoljiti šefove na Etihadu. Najviše bi, dakako, onaj u Ligi prvaka, ali nisu za baciti ni preostala dva u Liga kupu i FA kupu.

Sve to znači da u sljedećih mjesec i pol dana City čeka mnoštvo utakmica, počevši od današnje protiv Borussije Dortmund u četvrtfinalu Lige prvaka. Pa je Pep Guardiola uputio kritike vodećim nogometnim organizacijama zbog rasporeda.

- Igrači su ljudi, a ne strojevi. Znam da su neki od njih uznemireni jer žele igrati svaki dan, ali to nije moguće. Ako ne rotirate momčad, tada nećete moći sudjelovati u svim natjecanjima, nećete se naći na našoj trenutnoj poziciji. Naravno, nogometaši mogu igrati, nevjerojatnog su mentaliteta, ali treba im odmor. Uefa i Fifa ubijaju igrače, to je previše. Od početka sezone nikad nismo imali pauzu sredinom tjedna, niti jednom - rekao je Španjolac vrlo oštro.

- Nema igrača koji bi to mogao izdržati ne samo fizički, već i psihički. To je nemoguće. Kad rotiram postavu i pobijedim - genij sam, bravo... Kad izgubimo nakon rotacija, ljudi me pitaju zašto sam rotirao. To nije dosljedno.

Budući da će večeras na Etihadu gostovati Erling Haaland, Guardiola je morao koju rečenicu posvetiti i njemu.

- On je fantastičan napadač, no nije u redu da ja govorim o njemu. Brojke govore za sebe i sve što mogu reći, jest da je izvanredan da svoje godine - završio je Guardiola temu mogućeg nasljednika Sergija Agüera.