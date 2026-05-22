Ne pitajte me zašto odlazim. Ne postoji razlog, duboko u sebi, znam da je vrijeme. Ništa nije vječno, da jest, ostao bih u Cityju. Ali ovaj osjećaj, ljudi, sjećanja i moja ljubav za Manchester City ostaju vječni, poručio je
Guardiola službeno napušta City
Pep Guardiola (55) na kraju sezone napušta klupu Manchester Cityja. Nakon deset godina nevjerojatnih uspjeha, katalonski stručnjak preuzet će novu ulogu, a "građani" su službeno potvrdili njegov u petak.
- Pep Guardiola odstupit će s mjesta menadžera Manchester Cityja ovog ljeta. Unatoč odlasku, Pep će nastaviti svoj odnos sa City grupacijom preuzimanjem uloge globalnog ambasadora - stoji u priopćenju Cityja. Klub je također najavio da će u narednim danima proslaviti Guardiolino vrijeme na klupi i prirediti mu "prigodan oproštaj kao transformativnom menadžeru koji će zauvijek ostati dio obitelji Manchester Cityja.
Odlazak Guardiole označava kraj najuspješnijeg razdoblja u povijesti kluba. U deset godina na klupi "građana" osvojio je nevjerojatnih 20 velikih trofeja, uključujući šest naslova prvaka Premier lige i toliko željenu Ligu prvaka. Pod njegovim vodstvom, Manchester City postao je prvi klub u povijesti koji je osvojio englesku Premier ligu četiri puta zaredom, čime je zacementirao svoj status legende ne samo kluba, već i cjelokupnog engleskog nogometa.
Vijest o odlasku, iako šokantna za mnoge, u nekim se krugovima smatrala "javnom tajnom", a sada je i službeno potvrđena. Prema izvješćima, Guardiola nakon odlaska planira uzeti godinu dana odmora, slično kao nakon ere u Barceloni, a nagađa se i o mogućem preuzimanju neke nacionalne reprezentacije.
- Naporno smo radili i trenirali, patili smo, borili smo se. Sve smo to radili na naš način. Meni je došao kraj, ali veselite se, dame i gospodo, i hvala što ste vjerovali u mene. Hvala što ste me gurali i voljeli - rekao je Guardiola i dodao...
- Ne pitajte me zašto odlazim. Ne postoji razlog, duboko u sebi, znam da je vrijeme. Ništa nije vječno, da jest, ostao bih u Cityju. Ali ovaj osjećaj, ljudi, sjećanja i moja ljubav za Manchester City ostaju vječni.
U znak zahvalnosti, Manchester City navodno planira imenovati jednu od tribina stadiona Etihad po njemu, što bi bio trajni spomenik njegovom doprinosu.
(*uz korištenje AI-ja)
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+