Guardiola službeno napušta City

Pep Guardiola (55) na kraju sezone napušta klupu Manchester Cityja. Nakon deset godina nevjerojatnih uspjeha, katalonski stručnjak preuzet će novu ulogu, a "građani" su službeno potvrdili njegov u petak.

- Pep Guardiola odstupit će s mjesta menadžera Manchester Cityja ovog ljeta. Unatoč odlasku, Pep će nastaviti svoj odnos sa City grupacijom preuzimanjem uloge globalnog ambasadora - stoji u priopćenju Cityja. Klub je također najavio da će u narednim danima proslaviti Guardiolino vrijeme na klupi i prirediti mu "prigodan oproštaj kao transformativnom menadžeru koji će zauvijek ostati dio obitelji Manchester Cityja.

Odlazak Guardiole označava kraj najuspješnijeg razdoblja u povijesti kluba. U deset godina na klupi "građana" osvojio je nevjerojatnih 20 velikih trofeja, uključujući šest naslova prvaka Premier lige i toliko željenu Ligu prvaka. Pod njegovim vodstvom, Manchester City postao je prvi klub u povijesti koji je osvojio englesku Premier ligu četiri puta zaredom, čime je zacementirao svoj status legende ne samo kluba, već i cjelokupnog engleskog nogometa.

Vijest o odlasku, iako šokantna za mnoge, u nekim se krugovima smatrala "javnom tajnom", a sada je i službeno potvrđena. Prema izvješćima, Guardiola nakon odlaska planira uzeti godinu dana odmora, slično kao nakon ere u Barceloni, a nagađa se i o mogućem preuzimanju neke nacionalne reprezentacije.

- Naporno smo radili i trenirali, patili smo, borili smo se. Sve smo to radili na naš način. Meni je došao kraj, ali veselite se, dame i gospodo, i hvala što ste vjerovali u mene. Hvala što ste me gurali i voljeli - rekao je Guardiola i dodao...

- Ne pitajte me zašto odlazim. Ne postoji razlog, duboko u sebi, znam da je vrijeme. Ništa nije vječno, da jest, ostao bih u Cityju. Ali ovaj osjećaj, ljudi, sjećanja i moja ljubav za Manchester City ostaju vječni.

U znak zahvalnosti, Manchester City navodno planira imenovati jednu od tribina stadiona Etihad po njemu, što bi bio trajni spomenik njegovom doprinosu.

