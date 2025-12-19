Obavijesti

TRENER CHELSEAJA

Guardiolinog učenika prozvali nasljednikom Pepa u Cityju, on poručio: 'Ne marim za to uopće'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Prošla je sezona bila dobra što se tiče trofeja i plasmana na četvrto mjesto u Premier ligi. Cilj je pokušati napraviti više nego što smo učinili u prošloj sezoni, rekao je Enzo Maresca

Glavni trener Chelseaja Enzo Maresca opovrgnuo je napise u kojima ga se spominje kao mogućeg nasljednika Pepa Guardiole na klupi Manchester Cityja, rekavši da se radi o čistim spekulacijama.

Maresca je radio u Manchester Cityju kao pomoćni trener, a u Chelsea je stigao 2024. i u svojoj prvoj sezoni napravio odličan posao na klupi londonskog kluba, osvojivši trofej u Konferencijskoj ligi, a potom i prvi naslov svjetskog klupsklog prvaka u srpnju, pobijedivši u finalu osvajača Lige prvaka Paris Saint-Germain.

Enzo Maresca and Pep Guardiola File Photo
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Sportski portal "The Atletic" je 45-godišnjeg talijanskog stručnjaka proglasio glavnim kandidatom za nasljednika Pep Guardiole na klupi Manchester Cityja, kad Španjolac odluči napustiti momčad s Etihada.

- To uopće ne utječe na mene, jer znam da se radi o stopostotnoj spekulaciji. U ovom trenutku nije vrijeme za to, prije svega jer imam ugovor ovdje do 2029. - izjavio je Maresca na konferenciji za medije uoči gostovanja kod Newcastle Uniteda u Premier ligi.

- Rekao sam to više puta, potpuno sam usredotočen na ovaj klub i iznimno sam ponosan što sam ovdje. To je spekulacija. Prije tjedan dana su me u Italiji povezivali s Juventusom. Ne obraćam pažnju na to jer znam da nije istinito. Sad je važno saznati razlog zbog kojeg su se te vijesti pojavile. No, to nije moj posao - ne marim za to - poručio je Maresca dodajući da ima još mnogo toga za ostvariti kao glavni trener Chelseaja.

FILE PHOTO: Premier League - Chelsea v Everton
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

"Plavi" su u utorak pobijedili Cardiff s 3-1 i plasirali se u polufinale engleskog Liga kupa.

- To nam je treće polufinale u posljednjih 18 mjeseci. Prošla je sezona bila dobra što se tiče trofeja i plasmana na četvrto mjesto u Premier ligi. Cilj je pokušati napraviti više nego što smo učinili u prošloj sezoni - rekao je Maresca.

Chelsea je nakon 16. kola na četvrtom mjestu s 28 bodova. Vodeći Arsenal ima 36 bodova, a drugoplasirani Manchester City 34.

