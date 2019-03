Gudelj: Imamo najbolji sustav razvoja talenata na svijetu!

Nema straha za budućnost hrvatskog nogometa i reprezentaciju, poručuje izbornik U-19 reprezentacije Ivan Gudelj uoči Elitnog kola kvalifikacija za Euro 2019. godine, koji se u srpnju igra u Azerbejdžanu.

A ako nečija procjena ima težinu, onda ima Gudeljeva, jer on je najdugovječniji izbornik koji s mladim selekcijama uz kraće prekide radi već dvadesetak godina, i kroz čije selekcije u tom razdoblju prošli manje-više svi aktualni A reprezentativci.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Odgovorno tvrdim da mi imamo najbolji sustav razvoja mladih talentiranih igrača u Europi, pa i u svijetu, a to potvrđuju i rezultati našega rada. Osim Ivana Rakitića koji je igrao za Švicarsku, svi hrvatski reprezentativci koji su nastupili na SP u Rusiji ovoga ljeta prepoznati su i selektirani kao mladi igrači i igrali su za većinu selekcija, od U-13 do U-21. I da ne bi bilo zabune, nisu za to zaslužni samo instruktori i izbornici, nego klupski treneri koji su pravi apostoli, njima treba skinuti kapu i zahvaliti im na svemu što rade za hrvatski nogomet - pojašnjava Gudelj, koji ima i spreman odgovor na pitanje zbog čega onda izostaju bolji rezultati na europskim i svjetskim smotrama, s kojih se naši mladići u pravilu vraćaju praznih ruku.

- Lijepo je imati rezultate, no oni su u drugom planu, naš prvenstveni cilj je prepoznati i isprofilirati mlade igrače koji će u budućnosti nositi dres A reprezentacije.

Gudeljevi mladići prošli su krajem prošle godine prvi krug kvalifikacija, u ogledima s Češkom, Makedonijom i Luksemburgom bili su najbolji, i sada ih od 20.-26. ožujka u Dugopolju i Sinju čekaju ogledi s reprezentacijama Njemačke, Norveške i Mađarske. Glavninu kadra čine šestorica igrača Hajduka, Palaversa, Vušković, Blagaić, Kreković, Šego i Pršir te petorica Dinamovaca Baturina, Marin, Šutalo, Šipoš i Franjić.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Ova generacija je iznimno nadarena, ima jako puno interesantnih igrača, i ne bi me začudilo ako ih dosta napravi ozbiljne karijere u klubovima i reprezentaciji. Imamo kapetana Palaversu koji je već prepoznat od strane Manchester Cityja, Kotarski je u Ajaxu, Čolina u Monacu, Marin je svjetski talent, pa Šego, Bulat... - nabraja Gudelj, koji nije puno razmišljao kome će povjeriti domaćinstvo Elitnog kola.

- Prije šest godina vodio sam U-17 reprezentaciju u Imotskom protiv Turske, i na tribinama se okupilo gotovo 5.000 gledatelja. Kad god smo igrali u Sinju i Dugopolju uvijek smo bili dobro popraćeni i to je razlog što se vraćamo, jer želimo da ovi momci osjete pravu atmosferu s tribina koja će im dati dodatnu snagu. Protivnici su ozbiljni, pogotovo Njemačka, no ne priznajemo nikome da je favorit, pa ni da je bolji od nas, pogotovo ne na našem terenu - zaključuje Gudelj.

Hrvatska U-19 reprezentacija Elitno kolo otvara u srijedu 20. ožujka u Sinju protiv Njemačke, u subotu 23. ožujka u Dugopolju će odmjeriti snage s Mađarima, a zadnji ogled igraju ponovno u Sinju, u utorak 26. ožujka gosti su im Norvežani.