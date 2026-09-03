'Gušt mi je raditi s Mandićem i Kuzmanovićem. Bude zezancije, a družimo se i izvan treninga'

Silovito je Magdeburg otvorio rukometnu sezonu. Nakon 25 godina osvojio je Superkup, s porukom konkurenciji jer 38-31 protiv Füchsea na neutralnom terenu u minhenskoj SAP Garden areni, gdje će i Hrvatska igrati u skupini Svjetskog prvenstva u siječnju, ima najveću moguću težinu.

Prvi trofej sezone za aktualnog prvaka Njemačke u prvoj utakmici sezone ima potpis hrvatskog terceta. Mateju Mandiću i treneru golmana Dini Špiranecu pridružio se Dominik Kuzmanović. Mandić se naosvajao trofeja sa Zagrebom, Kuzmi je ovo bio prvi u karijeri jer nije osvajao ni u Nexeu ni u Gummersbachu.

- U eri trenera Wiegerta osvojili smo sve, čak i Europsku ligu, ali nikako nismo Superkup. Doduše, igrali samo samo dvaput, evo, treći smo put uspjeli. Lijepo je sve to, lakše je za motivaciju i samopouzdanje jer vidimo da se rad isplati, ali važno je ono što je počelo, a to je Bundesliga - kaže Špiranec, najiskusniji iz našeg trolista.

Foto: privatna arhiva

Sedam razlike, a bilo je i devet, te 38 golova izgleda kao ozbiljna poruka.

- Igrali smo korektno, samo je pitanje koliko je rezultat realan s obzirom na probleme Berlina, ostali su bez vrhunskih igrača kakvi su Anderson i Milosavljev. Imaju sužen roster i pitanje je koliko će izdržati ritam, ali oni su svjetska ekipa svakako.

Imamo i mi konačno svjetski tandem golmana na najvišoj klupskoj pozornici...

- Drago mi je da su i Kuzma i Manda odmah dali obol. Mandić je otvorio utakmicu, branio je odlično uvodnih 20 minuta kad smo se odvojili na pet razlike. U nastavku je ušao Kuzmanović i dobro otvorio, kasnije je iz taktičkih razloga Mandić ulazio i na sedmerce. Stvarno sam zadovoljan kako su reagirali.

Kuzmanović je novo lice u klubu i u vašem trenažnom procesu.

- Kuzma se prilagodio odlično, mjesec i pol dana smo zajedno, mnogo razgovaramo, radimo, momčad ga je sjajno prihvatila. Lakše mu je sigurno zbog Mandića i mene. Mnogo vremena provodimo zajedno i izvan treninga. Gušt mi je raditi s njima, bio je i s prijašnjim golmanima, ali sad kad su ovdje moja dva Hrvata, bude i zezancije.

Koeln: Hrvatski rukometaši slave pobjedu protiv Njemačke, Kuzmanović igrač utakmice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zezancije nema kad treba odlučiti tko će biti broj jedan, jeste li?

- Nemamo jedinicu, samo po brojevima 1 i 12. Ma, oni su vrhunski tandem, vidi se da se poznaju dugo, surađuju vrhunski i prezadovoljan sam njihovim odnosom i zalaganjem. Imamo toliko utakmica da će svaki dobiti priliku i vrijeme na golu da raste i napreduje, ne brinem se. Imao sam prije Portnera i Hernandeza, obojica su bili prvi golmanu u svojim reprezentacijama. Mateju i Dominiku ovo će samo pomoći da još bolje funkcioniraju.

Magdeburg je ovog ljeta malo mijenjao, stigli su još Španjolac Serradilla za obranu i dansko krilo Rasmussen. Odlazaka je više; O'Sullivan, Barthold, Hernandez, Portner, Zehnder, Hornke...

- Imamo dobar spoj, Wiegert radi nevjerojatan posao skautinga, jako smo na svim pozicijama i mislim da spremni ulazimo na sezonu.

Ima li favorita u Bundesligi?

- Nema, ne bih nikoga izdvojio. I ostali, tzv. manji klubovi su sve jači i nema utakmice u kojoj možeš malo opuštenije. Za vrh konkurira šest-sedam klubova, tu su Füchse, Flensburg, Kiel, Gummersbach, Lemgo je standardno neugodan, Löwen....