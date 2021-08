Hajduk je i slavio i u trećoj utakmici u nizu. Trener 'bijelih' Jens Gustafsson stigao je do 10. boda u sezoni pa se tako pri vrhu izjednačio s vodećom Lokomotivom i Osijekom.

- Bila je ovo teška utakmica. Slaven je vrlo dobro organizirana momčad. Imaju dobrog trenera, to se vidi na terenu. Svima će biti teško protiv njih. Pripremili smo se za to. Vidimo Hajduk koji raste, koji bolje kontrolira utakmicu, i koji je zreliji. Igrali smo više kao momčad. Sretan sam zbog pobjede i kako su igrači radili jedan za drugog - rekao je nakon utakmice švedski stručnjak.

S druge strane, Slaven u petom kolu još uvijek ima samo jednu pobjedu - onu iz prvog kola protiv Dinama.

- Čestitam Hajduku na pobjedi, ali i svojim igračima na zalaganju, borbenosti i disciplini u igri. Zaslužena pobjeda Hajduka, ali mislim da smo do prvog gola i mi imali svoje šanse iz kontranapada. Dobro smo se branili, adaptirali na Hajduk, konkretno na Livaju. Njega i Krovinovića smo istaknuli kao dvojicu najopasnijih igrača. Kada je Hajduk zabio za 2:0 morali smo mijenjati sustav igre. Ovaj poraz gledamo kao lekciju - rekao je trener Slavena Dejan Klafurić, a zatim se dotakao flastera Gode na Livaji.

- Znali smo da to nosi svojevrsni rizik. To je 'old school' način igre. Sva iskustva u nogometu treba koristiti. Ne postoji moderni i staromodni nogomet. Nema najboljeg načina igre. Svaki ima svoje prednosti i mane. Livaja je vrlo mudar igrač, a i Sahiti je to jako dobro iskoristio. Dugo je vukao loptu. Dogodila se pogreška.

Što može po vama Hajduk ove sezone?

- Start u prvenstvu je jako dobar. Igračka pojačanja su kvalitetna, u to nema sumnje. Vjerojatno mogu puno. Ispali su u Europi. To je bio šok, ali su se oporavili. Sudeći po početku prvenstva mislim da mogu više nego prošle sezone - zaključio je Klafurić.