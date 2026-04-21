Obavijesti

Sport

Komentari 3
SVE JE OSVOJIO

Mandžo mu je pobjegao 2018., a on će sad iz Cityja. Došao je kraj ere legende premierligaša

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Frank HOERMANN

John Stones napustit će 'građane' na kraju sezone. Nakon 292 utakmice i brojnih trofeja, klub mu neće produžiti ugovor. Sa Cityjem je osvojio sve što je mogao, a najbolja sezona bila mu je kad je osvojio tripletu 2023.

Stoper Manchester Cityja i važan faktor njihovih uspjeha posljednjih godina John Stones (31) napustit će 'građane' na kraju sezone. Englez je u dresu 'nebesko-plavih' odigrao 292 utakmice, zabio 19 i asistirao za devet golova. Vijest je potvrdio ugledni Fabrizio Romano na društvenim mrežama te spomenuo kako City neće produljiti ugovor sa stoperom. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik 00:57
Stones je s 'građanima' osvojio šest Premier liga, Ligu prvaka, Uefin SuperkupSvjetsko klupsko prvenstvo, pet Carabao kupova i dva FA Kupa. Ove sezone odigrao je tek 15 utakmica jer je imao nekoliko ozljeda, a i nije više u prvom planu kod Pepa Guardiole.

Branič je u City stigao iz Evertona 2016. godine za 55,6 milijuna eura i tada je bio najskuplje plaćeni branič u Premier ligi. Ponikao je u nogometnoj školi Barnsleyja iz kojeg je u Everton otišao 2013. godine za 3,5 milijuna eura. Prema Transfermarktu vrijedi 15 milijuna eura i zasigurno u sebi ima još nekoliko kvalitetnih sezona u karijeri, ako ga ne zaustave ozljede. 

Za Englesku je nastupio 87 puta i zabio tri gola. Protiv Hrvatske je zaigrao četiri puta; dva puta je slavio, jednom remizirao te izgubio u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. godine kad je bio jedan od glavnih krivaca za gol Marija Mandžukića u 109. minuti utakmice i potvrdu odlaska 'vatrenih' u finale Mundijala.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026