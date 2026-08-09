Gvardiol i Kovačić pobijedili prvi put pod Marescinim kormilom

Nogometaši Manchester Cityja pobijedili su Atletico Madrid 3-1 u pripremnoj utakmici odigranoj u Seulu, u kojoj je momčad Enza Maresce napravila preokreot u drugom poluvremenu. Hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić opet su bili u početnoj postavi Cityja.

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Gvardiol je odigrao cijelu utakmicu na poziciji lijevog beka, a Kovačić je kao zadnji vezni igrao do 61. minute. Atletico je na poluvremenu imao prednost zahvaljujući pogotku Jorgea Domingueza iz 43. minute.

Foto: KIM SOO-HYEON

U drugom poluvremenu je uslijedio preokret koji su režirali dvostruki strijelac Omar Marmoush u 57. i 59. minuti i dvostruki asistent Antoine Semenyo. Pobjedu Marescine momčadi potvrdio je u 90. minuti Rayan Ait-Nouri.