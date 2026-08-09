City preokrenuo Atletico u Seulu! Gvardiol i Kovačić u prvih 11, a Marmoush s dva gola režirao pobjedu 3-1 nakon rezultatskog zaostatka u prvom dijelu
Gvardiol i Kovačić pobijedili prvi put pod Marescinim kormilom
Nogometaši Manchester Cityja pobijedili su Atletico Madrid 3-1 u pripremnoj utakmici odigranoj u Seulu, u kojoj je momčad Enza Maresce napravila preokreot u drugom poluvremenu. Hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić opet su bili u početnoj postavi Cityja.
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Gvardiol je odigrao cijelu utakmicu na poziciji lijevog beka, a Kovačić je kao zadnji vezni igrao do 61. minute. Atletico je na poluvremenu imao prednost zahvaljujući pogotku Jorgea Domingueza iz 43. minute.
U drugom poluvremenu je uslijedio preokret koji su režirali dvostruki strijelac Omar Marmoush u 57. i 59. minuti i dvostruki asistent Antoine Semenyo. Pobjedu Marescine momčadi potvrdio je u 90. minuti Rayan Ait-Nouri.
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