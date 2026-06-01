SRETAN JE U CITYJU

Gvardiol o budućnosti: Vidjet ću nakon SP-a što i kako dalje...

Situacija Joška Gvardiola ostaje jedna od ključnih tema Cityjevog ljeta jer ulazi u posljednje dvije godine ugovora. Najveći europski klubovi prate njegov status nakon povratka od ozljede, svjesni da City mora odlučiti o prodaji ili novom ugovoru, piše Manchester Evening News koji ga navodi kao jednog od sedmorice igrača koji bi mogli napustiti Etihad.

Hrvatski reprezentativac u nedjelju je javno progovorio o svojoj budućnosti na konferenciji za javnost na Rujevici.

- Svi smo vidjeli, dolaze svakakve kombinacije sa svih strana. Ja sam zadovoljan u klubu, imam sve što je potrebno, do ozljede sam igrao sve utakmice, skoro pune minutaže. Nakon Svjetskog prvenstvo ćemo vidjeti što i kako dalje - rekao je Gvardiol.

Gvardiolov oporavak u četiri mjeseca, umjesto očekivanih šest, dodatno je podigao njegovu vrijednost na tržištu. Cityjeva uprava svjesna je da bi ovo moglo biti posljednje ljeto za maksimalnu zaradu ako Gvardiol pokaže želju za promjenom okruženja.

Novi trener Enzo Maresca želi razgovarati s Gvardiolom prije donošenja odluke, ali konačna riječ bit će na igraču. Interes iz Španjolske ponovno se aktivirao nakon potvrde da još nije započeo pregovore o produljenju ugovora.

Gvardiolov nastup na SP-u mogao bi dodatno zakomplicirati situaciju jer bi dobar turnir povećao broj zainteresiranih klubova. Cityjev plan uključuje i mogućnost da ga zadrže još godinu dana, ali samo ako pokaže spremnost na razgovore o novom ugovoru.

