UŽIVO Gvardiol i Jakić novi duo na press konferenciji u Rijeci...

Reprezentacija je u punom sastavu i radi se punom parom kako bi se izbrusila forma za Svjetsko prvenstvo. U petak su na trening došli Luka Modrić, Joško Gvardiol, Mateo Kovačič i Josip Stanišić. Prije puta u SAD, Hrvatska će odigrati dvije pripremne utakmice. Protiv Belgije u utorak (18 sati) te protiv Slovenije 7. lipnja u 20.45. Prije nedjeljnog treninga koji standardno počinje u 18 sati, na press konferenciji će se novinarima obratiti Kristijan Jakić i Joško Gvardiol.

Joško, igrali ste protiv Crystal Palace i Aston Vile...

- Imao sam tu minutažu na kraju sezone, više nego što sam očekivao jer smo malo odgodili povratak. Tu utakmicu protiv Palacea nisam ni očekivao da ću igrati, onda su finale Kupa igrali drugi dečki. Igrao sam i zadnju utakmicu, možda nije dovoljno, ali imamo dv tjedna da se pripremimo taktički i fizički, vjerujem da ću biti spreman.

Prvi put ste bili 4 mjeseca bez nogometa...

- Nije mi prva operacija, svakom igraču je teško biti izvan terena. Procjena je bila 4 do 6 mjeseci, skratio sam što je to više moguće. Jedan motiv, jače radim da se vratim što prije. U glavi sam imao Svjetsko prvenstvo, sezona je bila gotova za mene. Cilj je bio zaigrati koju utakmicu, sve u svemu glavni cilj mi je bio povratak.

