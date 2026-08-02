Gvardiol o novom treneru Cityja i Pepovu odlasku: 'Neki kažu da nam je to mogao reći i ranije...'

Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol (24) potpisao je novi ugovor s Manchester Cityjem do 2031. pa dao intervju za BBC gdje je nahvalio novog trenera Enza Marescu.

- Razina je toliko visoka i s razlogom je izabran za trenera. Ima kvalitetu, ima neke nove ideje, a također moramo vidjeti što ćemo učiniti sa stilom igre, nogometom koji ćemo igrati i taktikom. Savršen je, ali naravno, potrebno je vrijeme. To je nešto potpuno novo, nije lako promijeniti trenera pa ćemo uzeti vremena - kaže Gvardiol.

- Naš je posao da mu pomognemo koliko god je to moguće, a također i da ga saslušamo kako bismo se pokušali što brže prilagoditi. Sastao sam se s njim, malo smo razgovarali o mojoj ozljedi i kako smo igrali, kako sam igrao prije s Pepom, i to je to, manje-više - dodao je.

Foto: screenshoot/Instagram

Govorio je i o odlasku Pepa Guardiole i trenutku kad je to kazao igračima, u samom završetku sezone.

- Neki bi rekli da nam je mogao reći ranije, neki bi rekli da nije. Bio je savršen tajming jer može vas psihički pogoditi da je to rekao ranije. Znali smo da nam u nekom trenutku mora reći. Ovdje je već 10 godina i vrijeme je da se malo odmori i povuče. Osjetili smo to. Pretprošlu sezonu bio je negdje između, pred odlaskom, a onda je ostao, što je bilo sjajno jer je to bila još jedna sezona za pokušaj osvajanja nečega. Prije dvije sezone smo se mučili, 13 utakmica bez pobjede. Nažalost, bilo je vrijeme da ode, ali tko zna s njim, možda nakon šest mjeseci vrati energiju.

Bernardo Silva napustio je klub, kao i John Stones, a tko će biti novi kapetan? Kandidati su Portugalac Ruben Dias i Španjolac Rodri.

- Teško je govoriti o ovome, moramo vidjeti. Ruben je jedan od lidera u našoj momčadi i vjerojatno će sada biti na vrhu, možda i najvažniji. Trebat će mu neki igrači koji su ovdje već dulje vrijeme. Dakle, ako je to na meni, preuzet ću odgovornost.