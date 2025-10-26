Gvardiol odigrao cijeli susret u porazu Citya, Kovačić nije ušao

Nogometaši Arsenala minimalnom 1-0 domaćom pobjedom protiv Crystal Palacea stvorili su četiri boda prednosti pred najbližim pratiteljima nakon 9. kola engleskog prvenstva.

Jedini gol na utakmici zabio je bivši igrač Crystal Palacea Eze u 39. minuti.

Arsenal sada ima 22 boda, četiri više od drugog Bournemoutha koji je sa 2-0 svladao Nottingham Forest, odnosno pet više od trećeg Sunderlanda.

Borna Sosa (27) ušao je u igru za Crystal Palace u prvoj minuti nadoknade, njegov je sastav sada 10. na ljestvici sa 13 bodova.

Joško Gvardiol (23) odigrao je čitav susret za Manchester City, dok je Mateo Kovačić (31) ostao na klupi u 0-1 porazu na gostovanju kod Aston Ville. Jedini strijelac bio je Cash u 19. minuti.

Foto: Hannah McKay

City je četvrti na ljestvici sa 16 bodova, koliko ima i njegov gradski rival United na petom mjestu, dok je Aston Villa sedma sa 15 bodova, koliko ima i šesti branitelj naslova Liverpool.

Bournemouth je svoj odličan ulazak u sezonu produžio uspjehom protiv Nottingham Foresta do kojega je stigao pogotkom Taverniera (25) izravno iz kornera te golom Kroupija (40).