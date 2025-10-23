Gvardiol otkrio: Kad sam bio u Dinamu, htio sam odustati od nogometa. Nisam bio sretan

Joško Gvardiol jedna je od najvećih zvijezda Manchester Cityja i hrvatske reprezentacije. U Engleskoj mu tepaju da je Rolls-Roys te je neizostavna karika Pepa Guardiole. Hrvatski stoper imao je strelovit uspon u karijeri te je u nekoliko godina stigao do najelitnijeg društva svjetskog nogometa. Počeo je u Dinamu, a onda u samo dvije i pol godine stigao do travnjaka Premier lige. Za BBC je dao intervju o počecima karijere te iznio zanimljiv detalj.

Foto: Peter Powell/REUTERS

- Razmišljao sam da napustim nogomet dok sam bio u Dinamu jer mi se tada dosta sviđala i košarka. Nisam bio siguran u nogomet jer kada bih dolazio na treninge više nisam bio sretan. Htio sam pronaći druge načine da budem sretan kao što sam se prije osjećao. Svi moji prijatelji trenirali su košarku tako da sam i ja želio -započeo je Gvardiol pa nastavio:

- Moj san je bio postati profesionalni nogometaš, ali nisam ni sanjao da ću otići ovako daleko. Da se vratimo pet godina unazad i da me pitate vidim li se u Manchester Cityju 2023. godine, i dalje bih rekao da nema šanse i da je to nemoguće.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Zatim se osvrnuo i na prošlu sezonu u kojoj je išao "na glavu" bez obzira na sve te zaključio da ga je to ipak koštalo zdravlja.

- Prošle sezone u glavi sam odlučio da ću igrati bez obzira na sve, kako se osjećam i jesam li spreman u potpunosti igrati ili ne. Samo sam htio igrati i pomagati ekipi. To sam na kraju osjetio itekako na tijelu, posebno ljetos. Imao sam ozljedu i evo tek nakon nekih šest mjeseci sve je konačno kako treba - rekao je Gvardiol.

Manchester City je nakon dva poraza u prve tri utakmice u sezoni pronašao pravi ritam i stigao je na drugo mjesto engleskog prvenstva, na tri boda od prvog Arsenala. U trećem kolu Lie prvaka "građani" su svladali Villarreal i tako ostvarili drugu pobjedu, uz jedan remi. Gvardiol je standardan u prvih 11 i igra sve bolje te bi mogao na kraju sezone imati još trofeja u svojoj vitrini.