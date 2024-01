Gvardiol: Pep me nazvao i pitao jesam li spreman. HNL pratimo Kova i ja, Dinamo će biti prvak

Stoper Manchester Cityja i hrvatske nogometne reprezentacije Joško Gvardiol (21) gostovao je u Dnevniku NoveTV. Iza njega je nevjerojatna godina u kojoj je nakon bronce na Svjetskom prvenstvu osvojio njemački kup s Leipzigom pa kao najskuplji stoper svih vremena prešao u City kod Pepa Guardiole.

- Dosta toga se izdogađalo u prijašnjoj sezoni. Ono što mi je prvenstveno drago je to Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom i kada pogledam većinu toga nisam ni svjestan što se izdogađalo u kratkom vremenskom periodu. I nadam se da će iduće godine biti i uspješnije - rekao je Gvardiol.

Pep Guardiola osobno nazvao Joška

Kako se nosite s etiketom najskupljeg stopera ikada? Pogotovo u Engleskoj.

- Svima su dobro poznati Englezi i vjerujem da im je zasmetalo. Drago mi je da sam Hrvatsku učinio ponosnom, da smo srušili rekord, ali moramo biti svjesni da će sigurno doći netko skuplji. Ne stvara mi nikakav pritisak, a ja moram to opravdati na terenu i biti maksimalno fokusiran.

Pep Guardiola vas je osobno nazvao?

- Dobio sam poziv, bilo mi je drago. Malo smo prokomentirali vezano za mene i moju ulogu koja bi me čekala u Manchesteru. Nismo dužili, ali sve u svemu, najvažnije pitanje bilo je jesam li spreman. Ja sam rekao da jesam i da se nadam da ću što prije stići u Manchester. To je neki osjećaj koji je teško opisati, trnci te prolaze kroz cijelo tijelo. Vratim se malo unazad i nesvjestan sam gdje sam i na kojem nivou.

O Guardioli, Haalandu, De Bruyneu...

Kakav je Guardiola?

- Pep je jedan trener koji je... Perfekcionist, osoba koja živi za nogomet i koja je posvećena svakom detalju. To čini razliku između njega i drugih trenera. Jednostavno je takva osoba, puna energije. Ne može dočekati trenutak da ti napravi korekciju i ispravi te. Kada bi išao dočekati da odemo u svlačionicu, vjerojatno bi zaboravio. Puno toga mu se mota po glavi. To znači da mu je stalo do nas igrača i svima želi pomoći u razvijanju.

Erling Haaland. Kakav je kao čovjek i igrač?

- Kao čovjek je jedna dobra i draga osoba. Kada sam došao prvi put u Manchester bio je jedan od prvih s kojim sam stupio u komunikaciju. Uvijek ima neku šalu za dobaciti i to nas krasi kao svlačionicu. Kao igrač je jako brz, ima dug korak, jak iako ga ne viđam često u teretani. Mašina unutar šesnaesterca i teško fulava.

Kevin De Bruyne?

- Legenda i igrač više. Nećemo ga svrstavati. Ozlijeđen je pa nismo proveli puno vremena zajedno na terenu. Ali kada se vrati sigurno će naša igra biti drugačija.

Mateo Kovačić pomogao u prilagodbi na novu sredinu

Koliko je u fazi prilagodbe pomoglo što u svlačionici imate još jednog Hrvata, Matea Kovačića?

- Puno smo si olakšali nekako, tu prilagodbu u novom klubu. Prvenstveno jer kada sam dolazio u Leipzig Olmo je bio na Olimpijskim igrama. Tada sam nekoliko mjeseci proveo sam i nije bilo jednostavno. Jako mi je drago da je tu sa mnom.

City je trenutno u nešto lošijoj formi.

- Svi znamo da u nogometu ima dobrih i loših trenutaka uspona i padova. Trener je koji stane uz igrače i preuzme krivicu ako treba. Napominje nam da se držimo skupa jer smo obitelj i da na taj način možemo doći do uspjeha.

Hrvatska se uspješno kvalificirala na Europsko prvenstvo, ali nije moglo bez drame.

- Drago mi je da su kvalifikacije iza nas. Malo smo zakomplicirali pred kraj, ali svi znaju da smo Hrvatska, da ne odustajemo i da pokazujemo srce, borbu na terenu. Uvijek treba uzeti u obzir i taj neki malo lošiji završetak, ali i prije je bilo situacija gdje smo imali teških kvalifikacija i utakmica. Uvijek smo pokazali kvalitetu i kvalificirali se u tadašnje turnire.

Gvardiol: Htio bih dići trofej Europskog prvenstva

- Ždrijeb? Neće biti lagan, ali kao reprezentacija smo pokazali što smo i tko smo. Europsko prvenstvo je blizu našeg naroda i mislim da će stadioni biti krcati.

Što biste htjeli na Euru?

- Dobar rezultat bi po meni bio dići taj trofej.

Kako opisati Luku Modrića i Zlatka Dalića?

- Prije svega bih se htio zahvaliti. Luku bih opisao kao jednog kapetana koji možda nije toliko jak na riječima, ali jest kako djeluje na terenu i nekim primjerima. Ja, kao Joško Gvardiol, mislim da imam puno naučiti od njega. I ovih nekoliko godina koliko sam u reprezentaciji stvarno sam puno naučio. Nadam se da ću i ja jednom moći prenijeti to na nekoga.

- Dalić? Ne treba puno trošiti riječi na sve rezultate koje je donio. Sreća koju je unio u našu reprezentaciju i narod... Nešto prelijepo i stvarno smo ponosni i zahvalni svi.

'Dinamo će biti prvak u HNL-u'

Budućnost Vatrenih?

- Doći će vrijeme kada će stariji igrači napustiti reprezentaciju. Bio je Boban pa je došao Luka, imamo tu i Matea sada... Imamo kvalitetu i mlade igrače koji čekaju pravu priliku. Ne trebamo se zamarati, kada Luka napusti reprezentaciju i dalje će biti jaka Hrvatska.

Pratite li HNL?

- Pratim. Kova i ja dosta pratimo. Turbulentna jesen za Dinamo, ali duga je sezona. Ima puno utakmica i ja kao dinamovac mislim da će Dinamo osvojiti na kraju.

Hajduk i Rijeka?

- Rijeka me iznenadila pošto je Jakir bio tamo. Desilo se da je završio u Dinamu, ali Rijeka je igrala dobar nogomet. Svi imaju uspona i padova. Ono što ja znam i vjerujem je da će biti jedna od najzanimljivijih HNL sezone. Dinamo će biti prvak.

Što vam je velika svjetska slava donijela pozitivnog, a što negativnog?

- Najviše pozitivnog što sam dobio priliku igrati za Manchester City i ono što znam je da nisam gotov igrač i da ima mjesta za napredak. Drago mi je da sam okružen svjetskim igračima i trenerima i da ću se danas-sutra razviti u nekog kvalitetnog igrača. Nešto manje pozitivno, kada vidim mlađu generaciju vidim da nisu fokusirani na sport i nogomet nego na krive puteve. Znam koliko su meni trening i vjera pridonijeli u nogometu.