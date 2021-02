Dinamo je u dvoboju 23. kola svladao (3-0) Slaven Belupo, tako se još jednom na vrhu ljestvice bodovno izjednačio s Osijekom. Zagrepčani su protiv Slavena odmarali velik broj igrača s europske scene (Theophile, Ademi, Jakić, Oršić), a ovaj su dvoboj preskočili suspendirani Ristovski i Petković.

Zoran Mamić tako je priliku dao pričuvama, brojnim igračima iz drugog plana (Stojanović, Perić, Čabraja, Burton, Mišić, Atiemwen, Gavranović), a većina tih nogometaša - nije oduševilo. Prije svega voljnim momentom, a onda i prikazanim u dvoboju protiv Slavena. Dinamo je u prvom dijelu izgledao blijedo, izostala je veća razina angažiranosti, pa su "modri" u tom periodu stvorili tek jednu priliku, onu Mišića iz sudačke nadoknade.

I to nije bilo dobro, bilo je to možda i najslabijih domaćih 45 minuta Dinama u cijeloj sezoni. A to je prepoznao i Zoran Mamić, pa je trener "modrih" već početkom nastavka u igru poslao tri nova igrača (Gvardiol, Tolić i Kastrati), a baš je taj trojac odveo Dinamo do nove pobjede.

Joško Gvardiol još je jednom svima dokazao zašto vrijedi 20 milijuna eura. Mlada nada hrvatskog nogometa pokazala je više volje i htijenja od većine igrača iz drugog plana, iako za razliku od njih ima zagarantirano mjesto u početnoj postavi. No, "palac gore" zaslužili su još Perić, Tolić i Kastrati. Najmlađi prvotimac Dinama "letio" je lijevom stranom, prodirao po boku, pa i zabio za 1-0. I dok neke pričuve igraju "laganicu", Gvardiol grize kad god je na terenu..

Dapače, Joško Gvardiol danas je svojom predstavom Dinamu donio tri boda (zabio i asistirao za treći gol), ali i novih 70 tisuća eura koje Leipzig uplaćuje "modrima" za svako polurvijeme koje mlada zvijezda u HNL-u odradi u plavom dresu. Dopadljivih 45 minuta odradio je i Lirim Kastrati koji je u posljednje vrijeme ispao iz kombinacija Zorana Mamića, no bivši igrač Lokomotive bio je angažiran i razigran, asistirao za gol Tolića.

Trener Dinama probao je protiv oslabljenog Slaven Belupa (stigli u Maksimir bez sedam igrača) razbuditi neke pojedince koji su do sada manje participirali u uspjesima Dinama, no rijetki su Mamića natjerali da o njima ozbiljnije razmisli i u onim europskim utakmicama. Šteta, pa Tottenham je za samo 10 dana...