Gvardiol pozirao uz torbicu od 1100 eura, javio se i Dinamo

U Manchester Cityju malo lakše dišu nakon dvije vezane pobjede nad Tottenhamom (1-0) i Plymouthom (3-1) pa su i dalje živi za barem jedan trofej, onaj FA Cupa, kad je već Liga prvaka izgubljena, a vrlo izgledno i Premiership s obzirom na ogromnih 20 bodova zaostatka za Liverpoolom.

Pokretanje videa... 01:37 Gvardiol i fotka iz djetinjstva | Video: Manchester City FC

Nogometaši engleskog prvaka stigli su u utorak nasmiješeni u klupski trening-centar, a među onima čije je fotografije klub objavio na Instagramu bio je i hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol (23) i istaknuo se nekim detaljima.

U lijevoj ruci držao je plavi privjesak s malim slovom "d". Jasno, to je prepoznatljivi znak njegova bivšeg kluba Dinama. Iz Maksimira su se potom i javili u komentaru i sa službenog profila napisali "lijep privjesak".

Za sunčan dan u Manchesteru Gvardiol je odjenuo široku bijelu vestu i crvenu kapu, a u rukama je držao toaletnu torbicu poznatog modnog brenda Louis Vuitton koja se u Velikoj Britaniji prodaje za 930 funti odnosno 1117 eura.

Foto: Louis Vuitton

'Kovačić je prošao težak put, trebao bi biti novi kapetan Hrvatske'

City je u utorak objavio intervju s Gvardiolom za klupske kanale u kojemu se dotaknuo odnosa sa suigračem iz kluba i reprezentacije Mateom Kovačićem (30).

- Mateo je stvarno dobra osoba, sve je stariji inače! Dobar je nogometaš, ovo mu je sedma godina u Engleskoj, skupio je dosta iskustva i on je razlog zašto sam se tako dobro priviknuo na City u početku. Sjećam se kako su me svi ispitivali kako mi je, je li mi teško, toliko pitanja. On mi je pomogao da budem koncentriran i da mogu pokazati tko sam, da imam priliku biti u prvih 11 - rekao je Joško i prisjetio se kako su obojica imali sličan put:

- Kovačić je kao i ja otišao iz Hrvatske sa 17 ili 18 godina, bio je još mlađi u Interu. Rekao mi je da je u početku igrao, a onda nije, mučio se i kad je bio u Realu. nije mu bilo lako, ali sretan sam što je u našoj momčadi i reprezentaciji.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Upravo bi Kovačić trebao biti novi stalni kapetan "vatrenih", smatra njegov suigrač.

- Zaslužuje biti novi kapetan kad se Luka Modrić (39) umirovi. Dobar je vođa i može biti dobar vođa idućih nekoliko godina, pogotovo u reprezentaciji - zaključio je Gvardiol.