Gvardiol se oglasio nakon lude proslave titule: Dragi građani...

On je trenutno možda i najpoznatiji 22-godišnjak u nogometnom svijetu. Iako igra u obrani, trpa kao na traci. Suigrači i trener ga obožavaju, a navijači mu pišu pjesme. On je ponajbolji stoper svijeta, on je čudesni Joško Gvardiol.

Pokretanje videa... 06:52 Trening nogometne reprezentacije uoči odlaska u Egipat | Video: 24sata/Video

Hrvatski reprezentativac živi najljepše dane svoje karijere. U nedjelju je s Manchester Cityjem osvojio Premier ligu i došao do svog prvog naslova otkako je napustio Dinamovo jato. Došao je u Premier ligu kao najskuplji stoper u povijesti, ali malo tko je vjerovao da će se tako brzo prilagoditi i postao nezamjenjiv u stroju Pepa Guardiole koji samo sipa bombone na spomen skromnog Joška kojemu ne silazi osmijeh s lica. Sigurno i on sam sebe ponekad uštipne da vidi je li zaista ovo stvarno. Proživljava snove koje sanja svaki klinac koji uzme nogometnu loptu.

Premier League - Manchester City v West Ham United | Foto: Lee Smith/REUTERS

Joško je u nedjelju proslavio titulu sa suigračima u grčkom restoranu. Partijalo se do rane zore, ali slavlje je već prošlost jer ih u subotu čeka finale FA Kupa protiv Manchester Uniteda i prilika za novi trofej. Još kada bi Gvardiol s Hrvatskom uspio napraviti značajniji rezultat na Europskom prvenstvu, za što svi živimo i sanjamo, bila bi mu to godina za pamćenje.

Premier League - Tottenham Hotspur v Manchester City | Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Dok su misli 'građana' usmjerene na United, Joško se obratio navijačima na društvenim mrežama i zahvalio na velikoj podršci kroz cijelu sezonu. Iz Lige prvaka ispali su iz četvrtfinala od Lige prvaka, no u paklenoj konkurenciji domaćeg prvenstva uspjeli su obraniti naslov.

- Dragi Građani, hvala vam na snažnoj potpori kroz cijelu sezonu. Uzbuđen sam jer je pred nama još puno putovanja, zajedno sa suigračima i osobljem Manchester Cityja - napisao je hrvatski nogometaš pa zaradio hrpu lajkova i pozitivnih komentara.

Bila je ovo za njega čudesna sezona, a engleski klub je u njemu dobio fenomenalnog igrača za daleku budućnost. I ne zaboravimo, tek mu je 22, a već sada je jedan od najboljih na svijetu. Klasa kojoj je samo nebo granica.