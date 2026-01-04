VIDEO Gvardiol se ozlijedio! Nije mogao sam napustiti travnjak

Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol ozlijedio se u 49. minuti nedjeljnog derbija Manchester Cityja i Chelseaja na Etihadu!

Gvardiol se sudario s Malom Gustom na sredini terena dok je Chelsea kretao u kontru i osjetio je oštru bol u desnoj nozi. Pružili su mu pomoć, ali odmah je dao do znanja treneru Pepu Guardioli kako neće moći nastaviti. Čini se kako je u pitanju koljeno.

Foto: SportKlub/screenshot

Foto: Jason Cairnduff

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Foto: Phil Noble

Šepajući je, uz pomoć Chelseajeva kapetana Reecea Jamesa, izašao s terena i odmah produžio u svlačionicu. Zamijenio ga je Abdukudir Husanov.

Trenutak Gvardiolove ozljede pogledajte OVDJE.

City je bio u vodstvu od 42. minute golom Tijjanija Reijndersa. Izjednačio je u 94. minuti Enzo Fernandez iz blizine nakon prodora Gusta i mnoštva odbijanja u šesnaestercu, na veselje navijača Arsenala koji uoči 21. kola najbližim pratiteljima bježi lijepih šest bodova. Cityju je to drugi remi zaredom u novoj godini, a jednak broj bodova ima i Aston Villa. Chelsea je nakon prve utakmice pod vodstovm privremenog trenera Caluma McFarlanea, dosadašnjeg trenera juniora, na petom mjestu.