VIDEO Gvardiol se ozlijedio! Nije mogao sam napustiti travnjak

Foto: Phil Noble

MANCHESTER CITY - CHELSEA 1-1 Gvardiol ozlijedio desnu nogu u derbiju, odmah je signalizirao kako neće moći nastaviti utakmicu, a pri izlasku iz igre pomogao mu je i kapetan protivničke momčadi

Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol ozlijedio se u 49. minuti nedjeljnog derbija Manchester Cityja i Chelseaja na Etihadu!

Gvardiol se sudario s Malom Gustom na sredini terena dok je Chelsea kretao u kontru i osjetio je oštru bol u desnoj nozi. Pružili su mu pomoć, ali odmah je dao do znanja treneru Pepu Guardioli kako neće moći nastaviti. Čini se kako je u pitanju koljeno.

Foto: SportKlub/screenshot
Premier League - Manchester City v Chelsea
Foto: Jason Cairnduff
Manchester City v Chelsea - Premier League - Etihad Stadium
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION
Premier League - Manchester City v Chelsea
Foto: Phil Noble

Šepajući je, uz pomoć Chelseajeva kapetana Reecea Jamesa, izašao s terena i odmah produžio u svlačionicu. Zamijenio ga je Abdukudir Husanov.

Trenutak Gvardiolove ozljede pogledajte OVDJE.

City je bio u vodstvu od 42. minute golom Tijjanija Reijndersa. Izjednačio je u 94. minuti Enzo Fernandez iz blizine nakon prodora Gusta i mnoštva odbijanja u šesnaestercu, na veselje navijača Arsenala koji uoči 21. kola najbližim pratiteljima bježi lijepih šest bodova. Cityju je to drugi remi zaredom u novoj godini, a jednak broj bodova ima i Aston Villa. Chelsea je nakon prve utakmice pod vodstovm privremenog trenera Caluma McFarlanea, dosadašnjeg trenera juniora, na petom mjestu.

