Gvardiol: Ja sam obrambeni igrač, radije bih da ne primimo gol. Jedva čekamo Mundijal!

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U četvrtak sam sletio u Hrvatsku, u petak sam dobio poziv. Sve se odvilo jako brzo, hvala izborniku i stručnom stožeru, rekao je Petar Musa

Hrvatska se pobjedom protiv Farskih Otoka (3-1) plasirala na Svjetsko prvenstvo 2026. Iako je počelo loše po "vatrene" primljenim golom u 16. minuti, do kraja poluvremena je Hrvatska izjednačila, a potom u drugom poluvremenu i preokrenula rezultat. Joško Gvardiol zabio je za 1-1.

- Cilj smo ostvarili. Uvijek imamo problema u kvalifikacijama, ali ovog puta nije bilo problema. Jedva čekamo SP, mirni možemo putovati u Crnu Goru, a tamo idemo po tri boda. Svaka iduća utakmica je pripremna za SP.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jeste gađali onako da vam se odbije lopta od igrača Farana?

- Ovisi tko pita ha ha. Komentirao sam s Lukom nakon slavlja. Htio sam vratiti povratnu jer je bio u boljoj poziciji. Razmišljao sam da pucam iz prve, ali nisam htio riskirati. Taj gol nas je vratio u utakmicu.

Puno vaših golova je vezan uz Mundijal? 

- Ja sam obrambeni igrač. Lijepo je zabiti gol i proslaviti ga, ali ako se mene pita, više bih volio da svaku utakmicu ne primimo gol - rekao je stoper Manchester Cityja za Novu TV. 

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Drugi gol zabio je Petar Musa

- Presretan sam zbog prolaska na SP i još sretniji zbog pobjede pred našim navijačima.

Dvije godine vas nije bilo u reprezentaciji, a onda zabijete ključan gol?

- U četvrtak sam sletio u Hrvatsku, u petak sam dobio poziv. Sve se odvilo jako brzo, hvala izborniku i stručnom stožeru. 

Koliko se smatrate boljim igračem nego prije dvije godine?

- Imam puno bolju minutažu u klubu i važniju ulogu. Danas me nagradilo, ali najvažniji je rezultat. 

Kakvi nas uvjeti čekaju u Americi?

- Imaju dobru infrastrukturu, a stadioni su vrhunski. Čekaju nas dobri uvjeti, a klima ovisi o tome na kojem mjestu ćemo igrati. 

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Marco Pašalić podijelio je svoje dojmove nakon utakmice. 

- Nije bila lagana utakmica, stali su u duboki blok. Pokušali smo probiti, bilo mi je teško pogoditi centaršute jer su visoki braniči Farana. Primili smo rani gol, malo je bilo nesretno, ali najbitnije je da smo se vratili i pobijedili.

Igrali ste protiv Gibraltara kao desni bek, sada kao wing back?

- Sretan sam kad igram, a ovo sam ponekad igrao u juniorima. Najbitnije je da mogu pomoći momčadi. 

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Koliko vas raduje činjenica da se SP igra u SAD-u gdje igrate?

- Lijepa je to stvar i dobro iskustvo, ipak sam ja tamo malo duže. Pripremna protiv Brazila je isto u Brazilu. Dobra je atmosfera tamo i uvjeti, a sada treba dati maksimum i nametnuti se u klubovima te napraviti dobar rezultat na SP-u - zaključio je za Novu TV. 

Ždrijeb za Svjetsko prvenstvo je 5. prosinca, a Hrvatska u zadnjem kolu kvalifikacija ide u goste Crnoj Gori. 

