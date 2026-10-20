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VIDEO Gvardiol zaledio navijače 'vatrenih': Pokosio je Lovru Majera pa se i sam ozlijedio!

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Gvardiol zaledio navijače 'vatrenih': Pokosio je Lovru Majera pa se i sam ozlijedio!
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Foto: Arenasport/Screenshot
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MANCHESTER CITY - AEK 5-1 Gvardiol brutalno startao na Majera! Umalo katastrofa za "vatrene", ali obojica su prošla bez težih posljedica

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Naizgled bezazlena situacija na centru mogla se vrlo lako pretvoriti u pravu katastrofu za navijače hrvatske nogometne reprezentacije, ali i izbornika Slavena Bilića. U dvoboju Manchester Cityja i atenskog AEK-a Joško Gvardiol je u 59. minuti vrlo opasno startao na nogu Lovre Majera. Obojica su završila na travi s bolnim izrazom lica. Srećom, i obojica su nastavila utakmicu nakon pružanja pomoći.

Foto: Arenasport/Screenshot

Branič "građana" prvi je došao do lopte, ali mu je desna noga proklizala pa je nekontrolirano zahvatio njegovu desnu nogu između svojih i tako ga oborio na teren. Sreća je što pritom nije došlo do rotacije koljena kod Majera. Francuski sudac Willi Delajod pokazao je Gvardiolu žuti karton.

Video Gvardiolova starta na Majera pogledajte OVDJE.

Foto: Arenasport/Screenshot

Joško i Lovro dobro se znaju, bili su suigrači još u U-21 reprezentaciji 2019., za Dinamo od 2020. do 2021. skupa odigrali 41 utakmicu, u pobjedi nad CSKA Moskvom u Europskoj ligi 2020. Gvardiol je zabio prvi gol u pobjedi 3-1 upravo na Majerovu asistenciju. Od 2021. dijele svlačionicu i u A vrsti "vatrenih".

Foto: Arenasport/Screenshot

Majer je na terenu ostao do kraja utakmice, a Gvardiol je izašao 13 minuta poslije, u 72., kad ga je zamijenio Vitor Reis. U tom trenutku utakmica je bila riješena, City je imao 4-1, a do kraja je zabio i peti. Phil Foden utrpao je hat-trick, po jedan Rayan Cherki i Elliot Anderson, dok je Grcima nadu samo nakratko vratio Stavros Pilios.

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