Gvardiolova asistencija odlučila utakmicu. Englezi mu pronašli i zamjerku: 'Izgledao neugodno'

Manchester City je u teškoj i napetoj utakmici svladao Brentford u gostima s minimalnih 1-0, a ključnu ulogu u osvajanju tri boda odigrao je hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. Iako je jedini strijelac bio nezaustavljivi Erling Haaland, upravo je Gvardiolova asistencija u ranoj fazi utakmice odlučila pobjednika. Njegov nastup bio je slika i prilika cijele utakmice za City: ofenzivno briljantan, ali s jednim trenutkom dekoncentracije u obrani koji je mogao promijeniti sve.

Asistencija za Haalandov pobjednički gol

Svega devet minuta trebalo je Cityju da slomi otpor domaćina, a akcija je potekla od hrvatskog braniča. Slično kao i u utakmici Lige prvaka protiv Monaca sredinom tjedna, Gvardiol je preciznom dugom loptom sa svoje polovice pronašao Erlinga Haalanda. Norveški napadač pokazao je nevjerojatnu snagu, riješivši se svog čuvara Seppa van den Berga, a zatim je projurio prema golu i snažnim udarcem matirao Caoimhína Kellehera za, pokazat će se, konačnih 1-0.

Ovaj gol nije bio važan samo za rezultat. Haaland je njime postigao gol na 22 od 23 stadiona u Premier ligi na kojima je igrao, a jedini na kojem još nije zabio ostaje Anfield. Ujedno, bila je to jubilarna 250. pobjeda za trenera Pepa Guardiolu u engleskom prvenstvu, za što mu je trebalo samo 349 utakmica. Time je srušio rekord Sir Alexa Fergusona.

Ocjene britanskih medija

Britanski mediji i analitičari imali su podijeljeno mišljenje o Gvardiolovom nastupu, prepoznajući njegovu ključnu ulogu u napadu, ali i ističući defenzivni propust. Ocjene su se kretale uglavnom između 6,5 i 7 od 10.

Portal Manchester Evening News dodijelio mu je ocjenu 7, uz komentar: "Imao je sreće što Thiago nije zabio kada ga je proigrao, iako je upisao još jednu asistenciju za Haalanda" Slično su ga ocijenili i drugi mediji, hvaleći "lijepu asistenciju", ali uz opasku da je "povremeno izgledao neugodno u obrani". Unatoč svemu, neki portali poput Flashscorea proglasili su ga igračem utakmice, prepoznajući da je njegova asistencija bila presudna.

Iako je City dominirao u prvom poluvremenu, do te mjere da Brentford nije imao nijedan dodir s loptom u njihovom šesnaestercu, nastavak je donio drugačiju sliku. Domaćini su zaigrali hrabrije, a najveću priliku imali su na samom početku drugog dijela, i to nakon Gvardiolove pogreške.

Nakon jedne duge lopte, Gvardiol je loše procijenio let i u zračnom duelu s Igorom Thiagom nespretno glavom proigrao brazilskog napadača, gurnuvši ga u situaciju jedan na jedan s Gianluigijem Donnarummom. Srećom po City, talijanski vratar fantastično je reagirao, skratio kut i obranio Thiagov pokušaj, sačuvavši tako minimalno vodstvo i, u konačnici, pobjedu.

Statistika potvrđuje Gvardiolovu ulogu

Statistički podaci potvrđuju Gvardiolovu važnost u izgradnji igre Guardioline momčadi. Tijekom utakmice imao je čak 93 točna dodavanja uz izvanrednih 94 posto uspješnosti, što svjedoči o njegovoj mirnoći i preciznosti na lopti. Uz to, zabilježio je i tri uspješna driblinga, pokazavši samopouzdanje pri izlascima prema naprijed.

City je kao momčad dominirao posjedom (70 posto), no u drugom poluvremenu uputio je samo jedan udarac prema golu, što pokazuje da se više koncentrirao na čuvanje rezultata. Utakmicu je zasjenila i ozljeda ključnog veznjaka Rodrija, koji je morao izaći iz igre već u 21. minuti.

Nakon teško izborene pobjede, City se primaknuo vodećem Arsenalu na tri boda zaostatka uoči reprezentativne stanke. Erling Haaland je nakon utakmice izjavio kako se "nikad nije osjećao bolje", dok je Guardiola pohvalio "izvanredno prvo poluvrijeme". Za Gvardiola, bila je to utakmica koja je savršeno sažela njegovu ulogu u Cityju: branič čiji ofenzivni doprinos može riješiti utakmicu, ali od kojeg se očekuje i potpuna koncentracija u obrani tijekom svih 90 minuta.