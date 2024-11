Haaland pohvalio Guardiolu: Pep je najbolji trener u povijesti

Manchester City u nizu je od četiri poraza, a priliku za pozitivan rezultat imat će protiv Tottenhama (subota 18.30). Erling Haaland igra još jednu sjajnu sezonu, zabio je 15 golova u 16 utakmica u svim natjecanjima. U razgovoru za Sky Sports dao je svoje mišljenje o crnoj seriji "građana".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:37 Gvardiol i fotka iz djetinjstva | Video: Manchester City FC

- Da, izgubili smo četiri zaredom. To nije normalno u ovakvom klubu. Boli, naravno da boli, ali motiviraniji smo nego ikad u subotu pobijediti utakmicu i ponovno krenuti u seriju pobjeda.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

- Ako ću početi razmišljati o posljednje četiri utakmice, to ne bi bilo dobro. A upravo to nisam učinio. Otišao sam u reprezentaciju i dobili smo dvije utakmice.

Što od vas traži Guardiola?

- On zahtijeva puno. On od nas traži da budemo najbolji na svakom treningu, u svakoj utakmici - rekao je Norvežanin nakon čega su ga pitali koliko je drugačiji igrač u odnosu na razdoblje kad je tek došao:

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

- Naravno da se razvijamo, mijenjamo se kao nogometaši i sve je drugi sustav. Ali mislim da sam još uvijek isti. Samo su protivnici drugačiji. Igraju drugačije, oni me bolje poznaju - rekao je i nahvalio trenera.

- Upravo je ono što sam očekivao iz svega što sam čuo. On je najbolji menadžer na svijetu i mislim da to svi znamo. I on je vjerojatno najbolji koji je ikada postojao na zemlji.

Foto: Zed Jameson/PRESS ASSOCIATION

- Očekivao sam hrpu stvari od njega, a on to ispunjava svake sekunde. Jako sam sretan, a to se vidi i kad igram - rekao je Haaland za Sky Sports i objasnio da Guardiolu izdvaja to što pazi na sitne detalje i uvijek želi postići savršenstvo.