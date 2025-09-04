Haaland prozvao bivši klub zbog otpuštanja igrača: 'Što se događa, dovraga? Progovorite'

Erling Haaland (25) odrastao je u Norveškoj, a u početcima karijere igrao je za tamošnji Bryne. Sada je u Manchester Cityju, a na društvenim mrežama kritizirao je poteze bivšeg kluba zbog otpuštanja trojice igrača, piše Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:47 gvardiol o haalandu | Video: 24sata Video

"Dogovorili smo raskid ugovora s Axelom Krygerom, Jensom Husebom i Robertom Undheimom. Zahvaljujemo im na njihovoj predanosti crveno-bijeloj momčadi i želimo im daljnji uspjeh", napisali su Norvežani u priopćenju na što je Haaland reagirao na Snapchatu.

"Progovorite, Bryne FK. Što se, dovraga, događa?", napisao je pa na odgovor fana da bi već trebao spavati dodao je:

"Da, trebao bih, ali u mom matičnom klubu je kaos, i to me ljuti, pa sada ne mogu spavati".

Foto: Matthew Childs/REUTERS

Haaland je za Bryne odigrao 16 utakmica, a nakon toga igrao je za Molde, RB Salzburg, Borussiju Dortmund te Manchester City, za kojeg je ove sezone već zabio tri gola u tri utakmice.