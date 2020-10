'Haaland? Samo nam Bog može pomoći da ga zaustavimo...'

<p>Jako puno potresa pogodilo je srpsku nogometnu reprezentaciju u posljednje dvije godine. Igrači su se svađali s izbornicima, rezultati su bili jako loši, a u sljedeća četiri dana imaju priliku to sve ispraviti. </p><p>Srbija večeras od 20.45 igra polufinale play-offa za Europsko prvenstvo protiv neugodne Norveške u Oslu. Po kladionicama su Norvežani blagi favoriti i to samo zbog jednog razloga. A on se zove <strong>Erling Braut Haaland (20).</strong></p><p>Čudesni napadač <strong>Borussije Dortmund </strong>je u samo godinu dana postao planetarno popularan i jedan od najboljih svjetskih napadača. Zabija kao na traci, visok je i moćan u skokovima, a 'šparta' terenom kao nekad Schumacher u Ferrariju. I zbog toga s pravom izbornik Srbije udara glavom o stol razmišljajući kako zaustaviti to čudo od djeteta.</p><p>- Znamo njihove mane, pokušat ćemo to iskoristiti i doći do pobjede. A Haaland? Ja vjerujem u Boga i samo nam Bog može pomoći da ga zaustavimo - slikovito je objasnio izbornik Ljubiša Tumbaković.</p><p>U drugom polufinalu igraju Izrael i Škotska, a pobjednik turnira u Oslu će se plasirati na Europsko prvenstvo. A zašto nas ova utakmica zanima? E pa upravo pobjednik turnira će pronaći mjesto u našoj skupini gdje su još Engleska i Češka.</p><p>Norvežani su uvijek bili čvrsta momčad, ali u posljednjih nekoliko godina doživjeli su streloviti uspon, ponajviše zahvaljujući wunderkindovima kao što su <strong>Martin Odegaard i Haaland</strong>. Norveška na Transfermarktu vrijedi 242 milijuna eura, a od toga Haaland 80, Odegaard 45 milijuna eura.</p><p>Vrijednost srpske reprezentacije je čak 372 milijuna eura, a samo Sergej Milinković Savić vrijedi 62 milijuna eura.</p>