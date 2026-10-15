Haas mijenja vozača od 2027. Evo tko uskače umjesto Ocona

Brazilac Rafael Camara zamijenit će Francuza Estebana Ocona na poziciji vozača momčadi Haas u Svjetskom prvenstvu formule 1 od sljedeće sezone.

Mladi, 21-godišnji Camara trenutačno je vodeći u redoslijedu SP-a formule 2 s dvije utrke do kraja sezone, dok je prošle godine osvojio naslov prvaka u formuli 3, a s Haasom je potpisao višegodišnji ugovor.

Camara je prošao Ferrarijevu vozačku akademiju te će sljedeće godine voziti uz Britanca Olivera Bearmana, koji je također potekao iz Ferrarijeve akademije. I sama momčad Haas ima poveznicu s Ferrarijem jer bolide pogone upravo Ferrarijevi motori. Oconov odlazak iz Haasa na kraju sezone najavljen je još prošlog mjeseca.