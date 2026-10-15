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ROŠADA U FORMULI 1

Haas mijenja vozača od 2027. Evo tko uskače umjesto Ocona

Piše HINA,
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Haas mijenja vozača od 2027. Evo tko uskače umjesto Ocona
Foto: Jakub Porzycki
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Mladi Brazilac Rafael Camara uskače u Haas i od sljedeće sezone vozi F1 uz Bearmana!

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Brazilac Rafael Camara zamijenit će Francuza Estebana Ocona na poziciji vozača momčadi Haas u Svjetskom prvenstvu formule 1 od sljedeće sezone. 

Mladi, 21-godišnji Camara trenutačno je vodeći u redoslijedu SP-a formule 2 s dvije utrke do kraja sezone, dok je prošle godine osvojio naslov prvaka u formuli 3, a s Haasom je potpisao višegodišnji ugovor.

Camara je prošao Ferrarijevu vozačku akademiju te će sljedeće godine voziti uz Britanca Olivera Bearmana, koji je također potekao iz Ferrarijeve akademije. I sama momčad Haas ima poveznicu s Ferrarijem jer bolide pogone upravo Ferrarijevi motori. Oconov odlazak iz Haasa na kraju sezone najavljen je još prošlog mjeseca.

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