Mladi Brazilac Rafael Camara uskače u Haas i od sljedeće sezone vozi F1 uz Bearmana!
ROŠADA U FORMULI 1
Haas mijenja vozača od 2027. Evo tko uskače umjesto Ocona
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Brazilac Rafael Camara zamijenit će Francuza Estebana Ocona na poziciji vozača momčadi Haas u Svjetskom prvenstvu formule 1 od sljedeće sezone.
Mladi, 21-godišnji Camara trenutačno je vodeći u redoslijedu SP-a formule 2 s dvije utrke do kraja sezone, dok je prošle godine osvojio naslov prvaka u formuli 3, a s Haasom je potpisao višegodišnji ugovor.
Camara je prošao Ferrarijevu vozačku akademiju te će sljedeće godine voziti uz Britanca Olivera Bearmana, koji je također potekao iz Ferrarijeve akademije. I sama momčad Haas ima poveznicu s Ferrarijem jer bolide pogone upravo Ferrarijevi motori. Oconov odlazak iz Haasa na kraju sezone najavljen je još prošlog mjeseca.
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