Habazin ostala bez protivnice! I dalje će boksati za titule, traži se suparnica za meč u Ciboni

Hrvatska boksačica Ivana Habazin (34, 22-5) trebala se 20. travnja u zagrebačkoj Ciboni boriti protiv bivše apsolutne prvakinje svijeta u velter kategoriji (66,7 kg), Amerikanke Jessice McCaskill (39, 12-3-1). No, to se neće dogoditi, objavila je Ivana na društvenim mrežama.

- Moj meč s Jessicom McCaskill neće se dogoditi. Razočarana sam i tužna zbog ovakvog ishoda, pogotovo nakon ove tri godine gdje sam toliko toga morala žrtvovati da bih bila u toj poziciji. Da ne duljim previše, boksački spektakl i dalje se odvija u Ciboni 20.4., a ja i dalje boksam za svjetske titule, samo će protivnica biti netko drugi, a sve će biti objavljeno za koji dan - objasnila je pa zaključila:

- Hvala svima na podršci do sada. Nije bilo lako ovih zadnjih tjedana, ali kad je najteže, treba biti najjači. Zbog svih vas koji ste me iskreno podržavali kad je najteže, dajem vam riječ da ću u ovaj meč ući najmotiviranija ikad i da ću treći puta postati svjetska prvakinja, što do sada nije uspjelo nikome u hrvatskom boksu. Uz Božju pomoć, 20.4.2024. bit će poseban!

Jessica McCaskill svojevremeno je držala sve titule u velter kategoriji, ali je ostala bez IBF-ove i WBO-ove nakon što je pokušala osvojiti titule u nižoj kategoriji. U njenom su vlasništvu i dalje WBC, WBA i IBO svjetske titule, ali kako američka boksačica neće boksati, pitanje je koje će titule biti 'na cijeni'. Kako je sama Ivana napisala, gledatelji će ju 20. travnja gledati u meču za neki od pojaseva.