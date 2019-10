Habazin u suzama, pretukli su joj trenera! 'Mora na operaciju'

Hrvatska boksačica Ivana Habazin (29) koncentrirano i mirno čekala je vaganje uoči borbe protiv Claresse Shields, a onda je završila u suzama. Njezin trener James Ali Bashir išao je s njom kao pratnja, a nedugo nakon što su došli u dvoranu, jedna osoba ga je pretukla!

Odmah je stigla i hitna koja je hospitalizirala njezinog trenera i odvezla ga u bolnicu, a Habazin je bila u šoku. Plakala je i pričala na telefon, pričaju svjedoci, a meč je navodno pod upitnikom.

You can see Habazin on the phone crying. Her trainer was just sucker punched from behind before weigh-in here in #Flint. pic.twitter.com/6TV3tizVT9