Hajde barem netko: Martić je jedina u drugom kolu u Parizu

<p><strong>Petra Martić</strong> popravila je crni Roland Garros za Hrvatsku. Dućanka, koja je i prije svog meča prvog kola ostala zadnja od hrvatskih predstavnika u Roland Garrosu i jedina nada za barem jednu pobjedu nakon ispadanja <strong>Marina Čilića, Borne Ćorića i Donne Vekić,</strong> nije išla tragom ostalih troje, već će barem još dva dana ostati u Parizu gdje je prošle godine igrala četvrtfinale.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Petra Martić na treningu</strong></p><p>Očekivali smo od nje možda i nešto uvjerljiviji posao od dva gusta seta 7-6 (2), 7-5 protiv <strong>Misaki Doi</strong> (WTA 80), koja u karijeri ima jednu pobjedu na Roland Garrosu, ali nakon svega ranije ne možemo prigovarati. Ljevoruka Japanka, koja je Martić pobijedila još 2013. u prvom kolu Australian Opena, krenula je s 3-0, kada se Petra stabilizirala i u uvjerljivom tie-breaku uzela prvi set. U drugom se, pak, Doi vratila nakon 1-4, ali nije uspjela odservirati za novi tie-break. U drugom kolu Petra će igrati protiv<strong> Parmentier ili Kudermetove.</strong></p><p>U ostalim mečevima dana ženskog turnira Jelena Ostapenko upisala je prvu pobjedu u Parizu tri godine nakon što je senzacionalno osvojila turnir 2017. godine. Latvijka je uvjerljivo pobijedila Amerikanku <strong>Madison Brengle </strong>6-2, 6-1.</p><p>Druga nositeljica <strong>Karolina Pliškova</strong> jedva je prošla anonimnu egipatsku kvalifikanticu <strong>Mayar Sherif</strong> (172) 6-7, 6-2, 6-4, dok je <strong>Kristina Mladenović</strong> upisala još jedan poraz za rubriku vjerovali ili ne. Francuskinja je u prvom setu imala 5-1 i ukupno sedam set-lopti, a na prvoj <strong>Lauri Siegemund </strong>nije dosuđen očiti dvostruki odskok loptice. Njemica je potom nanizala šest gemova i pobijedila 7-5, 6-3...</p><p>- Bilo bi sjajno da u tenisu imamo VAR kao u nogometu. Šteta bi bilo zamijeniti čovjeka kamerom, ali pogriješiti je ljudski iako ne znam kako to sudac nije vidio. Nažalost, ona nastavlja Roland Garros, a ja ispadam - pomirila se Mladenović nakon meča.</p><p>- Laura bi bila bi najbolja i najpravednija igračica na turniru da je priznala. Nažalost, nije. Nisam očekivala da će to učiniti, ali da jest, imala bi sve moje poštovanje i bila bi super-fer igračica. Ona nije ta koja je odgovorna. Mislim da je sudac onaj koji bi se trebao usredotočiti na taj poziv. Set je bio moj. Moja nesreća je bila jedino to što sudac nije radio svoj posao.</p><p><strong>Roland Garros, 1. kolo:</strong></p><p><strong>Petra Martić (Hrvatska) </strong>- Misaki Doi (Japan) 7-6 (2), 7-5</p>