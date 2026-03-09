Hajdučko srce: Livaja na klupi? Garcia je tvrdoglavi magarac...

Hajduk je u samo nekoliko dana ostao bez šanse za osvajanje Kupa (poraz od Rijeke 3-2) te se praktički oprostio i od borbe za naslov. Dinamo je na Poljdu slavio 3-1 i pobjegao na velikih 10 bodova prednosti 11 kola prije kraja. Marko Livaja utakmicu je počeo s klupe, a mnogi navijači Hajduka baš su to najviše zamjerili Gonzalu Garciji. Tako je razmišljalo i bivše "Hajdučko srce", Vladimir Balić.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Hajduk - Dinamo 1-3

- Mjesecima pričam, pričam o tom odnosu koji je krenuo puno prije. Garcia, Vučević, Livaja. Ja sam prije mjesec dana rekao da će 8.3. se sve znati. Sad taj slučaj ne treba rješavati jer je sad gotovo. Ovo je samo konačna točka na i onogato se dešavalo. Garcia je, mi u Dalmaciji bi rekli jedan magarac, koji je tvrdoglav. Najveći je problem što je to netko dozvolio. Tko je dozvolio? Onaj to je potpisao mu milijun razloga zašto se on može tako ponašati i Hajduk je sada došao u situaciju da je u šah-matu što se tiče trenera - rekao je Vladimir Balić za Dnevnik Nove Tv.

Pred Hajdukom su teški dani. Veliki i bolni porazi od najvećih rivala, bez Europe i izgledno bez trofeja ove sezone. Dinamo će jako teško kiksati i većina navijača je pomireno da se treba okrenuti novoj sezoni.